Người lao động chờ làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Ảnh: Thu Hằng.

Ngày 21/11/2026, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo hiểm xã hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và việc đổi mới tổ chức bộ máy trong giai đoạn mới.

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THEO HƯỚNG LINH HOẠT, BAO TRÙM

Trao đổi về nội dung này, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn, cho biết Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 là dấu mốc quan trọng trong quá trình thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân và xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hiện đại, bền vững.

Sau hơn một năm triển khai, các quy định của Luật đã đi vào thực tiễn đời sống, tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng diện bao phủ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia, người thụ hưởng và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số quy định của Luật cần được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các cơ quan trong mô hình mới.

Những định hướng tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới chính sách an sinh xã hội nói chung và chính sách bảo hiểm xã hội nói riêng. Nghị quyết xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của mô hình tăng trưởng mới; đồng thời nhấn mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

"Những chuyển dịch này tác động đến cơ cấu việc làm, quan hệ lao động và phương thức tạo thu nhập, làm xuất hiện các hình thức việc làm ngày càng đa dạng", ông Lê Hùng Sơn cho biết.

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ thực tiễn triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số khoảng trống pháp lý, quy định thiếu đồng bộ hoặc chưa tạo thuận lợi cho công tác quản lý, tổ chức thực hiện và phát triển người tham gia.

Cơ chế đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội cũng cần được hoàn thiện để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo toàn quỹ và khả năng chi trả lâu dài. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 là cần thiết, xuất phát từ cả yêu cầu chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Chính sách bảo hiểm xã hội cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng linh hoạt, bao trùm và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động".

Ông Lê Hùng Sơn Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trong quá trình xây dựng dự án Luật, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung góp ý vào những nội dung tác động trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia, người thụ hưởng và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách.

Nổi bật là năm nhóm vấn đề gồm: tổ chức bộ máy và trách nhiệm phối hợp; mở rộng diện bao phủ; đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; và hoàn thiện các quy định về chế độ, chính sách.

CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH MỚI

Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn, việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ hơn cho công tác quản lý và tổ chức thực hiện chính sách trong tình hình mới.

Những sửa đổi lần này góp phần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách, tăng cường phối hợp phát triển người tham gia và bảo đảm quyền lợi của người dân.

“Việc hoàn thiện quy định về đầu tư quỹ tạo cơ sở nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trên nguyên tắc an toàn, bảo toàn và bảo đảm khả năng chi trả lâu dài. Cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, giảm giấy tờ và thời gian thực hiện thủ tục”, ông Lê Hùng Sơn nhấn mạnh.

Giải quyết hưởng chế độ về bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ảnh: Thu Hằng.

Để Luật sớm đi vào cuộc sống, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết cơ quan này sẽ phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành. Kịp thời rà soát, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các quy định được triển khai thống nhất, thuận lợi.

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ trong toàn hệ thống; tổ chức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ cán bộ, viên chức nắm vững các quy định mới, bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ và chi trả quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Việc chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu cũng tiếp tục được đẩy mạnh; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan. Phát triển dịch vụ công trực tuyến, sổ bảo hiểm xã hội điện tử, đồng thời có giải pháp hỗ trợ những nhóm người dân còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ.

Công tác truyền thông, phổ biến các nội dung mới của Luật cũng được tăng cường bằng hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân hiểu đúng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

“Mục tiêu là để các quy định của pháp luật được thực thi hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người tham gia và người thụ hưởng”, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định.