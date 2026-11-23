Lao động nước ngoài không thuộc diện đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lao động nước ngoài không thuộc diện đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật Việc làm năm 2025.

Doanh nghiệp căn cứ vào trường hợp cụ thể để chi trả thêm một khoản hàng tháng cho nhóm này. Cụ thể, nếu lao động là người nước ngoài không thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người sử dụng chi thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tương đương mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người đó.

Trường hợp lao động nước ngoài thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (nhưng không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp) thì doanh nghiệp nộp các chế độ cho họ căn cứ trên mức lương bình quân làm căn cứ đóng, đồng thời chi trả thêm một khoản bảo hiểm thất nghiệp bằng 1% tiền lương tháng.

Nhóm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động.

Mức đóng của nhóm này tính trên tiền lương làm căn cứ tham gia, gồm 8% vào Quỹ Hưu trí tử tuất và 1,5% vào Quỹ Bảo hiểm y tế. Người sử dụng lao động đóng 14% vào Quỹ Hưu trí tử tuất, 3% Quỹ Ốm đau thai sản; 0,5% Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và 3% Bảo hiểm y tế.

Chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc không áp dụng với trường hợp lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, người đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Việt Nam tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Ngoài chi trả 1% bảo hiểm thất nghiệp, người sử dụng lao động sẽ phải thanh toán cho nhóm này khoản tương đương với tiền đóng bảo hiểm xã hội cùng kỳ trả lương hàng tháng.