Làng rau Bàu Tròn (xã Đại Lộc) là vùng chuyên canh rau màu lớn nhất Đà Nẵng, với diện tích khoảng 30 ha, chuyên cung cấp rau xanh cho Đà Nẵng và các khu vực lân cận. Ảnh: Duy Quốc.

Những ngày này, trên cánh đồng Bàu Tròn, nông dân tất bật vệ sinh đồng ruộng, làm đất, lên luống, khẩn trương chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Dù thời tiết năm nay thuận lợi, người dân vẫn dè chừng nguy cơ lũ muộn. Với chi phí đầu tư 1,5-2 triệu đồng/sào, nếu rau màu bị ngập úng, nông dân không chỉ mất tiền giống, phân bón mà còn ảnh hưởng tiến độ vụ Tết.

Bà Võ Thị Thúy (xã Đại Lộc) cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, không mưa bão như năm trước nên việc xuống đồng, chăm sóc cây trồng dễ dàng hơn. Gia đình bà có hơn 5 sào đất trồng xà lách, đậu bắp, mồng tơi, đu đủ và các loại rau thơm để phục vụ thị trường Tết.

“Thời tiết năm nay thuận lợi nên việc canh tác của bà con suôn sẻ hơn. Nhiều loại cây trồng không bị hư hại, vẫn tiếp tục cho thu hoạch, không phải làm lại từ đầu như những năm mưa bão. Gia đình tôi đang tranh thủ thu hoạch, đồng thời chuẩn bị các loại rau mới phục vụ thị trường Tết”, bà Thúy chia sẻ.

Nông dân tất bật làm đất, lên luống, chuẩn bị xuống giống vụ rau Tết 2027.

Ông Nguyễn Phú Em (thôn Đại An, xã Đại Lộc) cho biết, gia đình đã chuẩn bị nhiều loại rau giống, đưa lên giàn ươm trước để cây phát triển ổn định rồi mới mang ra ruộng. Theo ông, cách làm này giúp cây con có bộ rễ khỏe, khi đưa xuống đất nhanh bén rễ, hạn chế hao hụt giống và chủ động hơn về thời gian sản xuất.

Nhiều loại cây được người dân ươm trên giàn trước khi đưa ra ruộng trồng. Theo kinh nghiệm, bà con thường chờ qua ngày 23 tháng 10 âm lịch mới xuống giống đại trà để đề phòng lũ muộn gây ngập úng.

Là vùng chuyên canh rau màu lớn của Đà Nẵng, Bàu Tròn cung cấp rau xanh cho địa phương và các khu vực lân cận. Những ngày cuối năm, nông dân tất bật làm đất, gieo trồng, chăm bón, kỳ vọng vụ rau Tết được mùa, được giá.