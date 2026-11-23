Nhu cầu ngày càng lớn

Ở tuổi ngoài 70, ông Nguyễn Thanh Hải (ngụ phường Bảy Hiền, TPHCM) thường xuyên phải đến Bệnh viện Thống Nhất tái khám, lấy thuốc điều trị các bệnh mạn tính. Tuổi cao, việc đi lại khó khăn khiến mỗi lần khám bệnh đều trở thành nỗi lo, phải nhờ con cháu đưa đón, ảnh hưởng đến công việc của gia đình.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM. Ảnh: SỸ HƯNG

“Tuổi già ai cũng có bệnh nhưng điều tôi ngại nhất là làm phiền con cháu. Nếu được khám sức khỏe định kỳ, theo dõi bệnh và hướng dẫn dùng thuốc ngay tại nơi cư trú thì thuận tiện hơn rất nhiều. Người già như chúng tôi chỉ mong được sống khỏe, tự chăm sóc bản thân, không trở thành gánh nặng cho gia đình”, ông Hải chia sẻ.

Theo TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn, nhiều NCT sống một mình hoặc thiếu người chăm sóc thường xuyên khiến nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà, tại cộng đồng ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi chuyển từ điều trị bệnh tại bệnh viện sang quản lý sức khỏe liên tục, gắn kết y tế cơ sở, gia đình và cộng đồng.

Thời gian qua, TPHCM đã triển khai nhiều mô hình chăm sóc NCT như khám sức khỏe định kỳ, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng và các câu lạc bộ sức khỏe cộng đồng.

“Việc chăm sóc NCT phải hướng đến toàn diện, từ phòng bệnh, điều trị, phục hồi chức năng đến chăm sóc tinh thần, giúp họ sống khỏe, sống vui và giảm phụ thuộc vào gia đình”, TS-BS Huỳnh Minh Chín chia sẻ.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 16,5 triệu NCT, chiếm 16% tổng dân số. Dự kiến đến năm 2036, nước ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già và đến năm 2050, NCT có thể chiếm tới 25% dân số (cứ 4 người thì có 1 NCT).

Trước thực tế này, Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030, trọng tâm là nâng cao năng lực y tế cơ sở, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và quản lý bệnh mạn tính.

Tận dụng nguồn lực phát triển kinh tế bạc

Tại Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc (các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ và sự đóng góp kinh tế xoay quanh nhóm NCT - thường từ 50 hoặc 60 tuổi trở lên) do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội và Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp tổ chức vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, cho biết, thành phố hiện có hơn 1,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Già hóa dân số không chỉ gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội mà còn mở ra cơ hội phát huy nguồn lực tri thức, kinh nghiệm và sức lao động của NCT.

Thời gian qua, TPHCM đã mở rộng các chính sách chăm lo NCT như: miễn phí vé xe buýt, metro, tổ chức khám sức khỏe miễn phí; đồng thời xây dựng đề án phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố định hướng hình thành hệ sinh thái kinh tế bạc trên nền tảng y tế chuyên sâu, công nghệ, hạ tầng đô thị, tài chính và dịch vụ chăm sóc, từng bước trở thành trung tâm kinh tế bạc của cả nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, TPHCM sẽ ưu tiên phát triển các mô hình chăm sóc tại nhà, chăm sóc ban ngày, phục hồi chức năng và cộng đồng hưu trí có dịch vụ y tế tại chỗ; huy động nguồn lực xã hội, nhất là khu vực tư nhân, thông qua hợp tác công - tư.

“Thước đo thành công của kinh tế bạc là NCT được chăm sóc tốt hơn, sống khỏe, an toàn, tiếp cận dịch vụ phù hợp và có điều kiện tiếp tục đóng góp cho xã hội”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Theo TS-BS Huỳnh Minh Chín, việc phát huy nguồn lực NCT có ý nghĩa quan trọng. Đây là nguồn lực quý báu cần được khơi dậy, tạo điều kiện phát huy, vừa đáp ứng nguyện vọng tiếp tục cống hiến của NCT, vừa góp phần tạo ra của cải, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự kiến cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028 sẽ trình Chính phủ sửa đổi Luật Người cao tuổi nhằm thể chế hóa các chính sách phát triển kinh tế bạc. Hiện việc phát triển hệ thống chăm sóc NCT vẫn gặp nhiều vướng mắc về đất đai và nguồn vốn. Nếu tháo gỡ được các điểm nghẽn về đất đai, vốn và có cơ chế hỗ trợ phù hợp, doanh nghiệp sẽ phát huy lợi thế trong phát triển sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu NCT.