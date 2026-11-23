Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đã tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ hơn cho công tác quản lý và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trong tình hình mới...