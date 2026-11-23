Quang cảnh buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, đoàn công tác Trung ương có đồng chí: Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ thuộc Văn phòng Chính phủ.

Đại biểu tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ báo cáo tóm tắt kết quả thử nghiệm có kiểm soát một số ứng dụng khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo nhanh kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, tỉnh Lai Châu đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, thành lập Văn phòng điều phối; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát nhiệm vụ, xác định dự án ưu tiên và đẩy nhanh giải ngân vốn. Toàn tỉnh có 36 xã triển khai chương trình nông thôn mới. Đến ngày 13/11/2026, có 1 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, dự kiến hết năm 2026 có 13 xã; tỷ lệ giảm nghèo năm 2026 phấn đấu đạt 3,88%, tỷ lệ nghèo đa chiều còn 13,36%; toàn tỉnh giải ngân gần 218 tỷ đồng, đạt 51,51% tổng kế hoạch vốn được giao.

Kết quả thử nghiệm có kiểm soát một số ứng dụng khoa học, công nghệ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW đạt nhiều kết quả tích cực. UBND tỉnh đã ủy quyền Sở Khoa học và Công nghệ cấp phép thử nghiệm 4 mô hình ứng dụng công nghệ số cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam. Nổi bật, từ ngày 22/7 đến 15/9/2026, Trợ lý ảo hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công đa ngôn ngữ đã hỗ trợ thành công 5.844 hồ sơ, chiếm trên 80% tổng số hồ sơ tại bộ phận một cửa của 4 xã, phường thử nghiệm. Lai Châu cũng là tỉnh đầu tiên kết nối Trung tâm Tri thức hình ảnh và điều hành thông minh (VMS AI) tới 38/38 xã, phường; triển khai 16 kịch bản cảnh báo tự động với độ chính xác trên 70%. Trợ lý ảo công vụ kết nối hơn 500.000 văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ tra cứu dưới 30 giây, giảm từ 20-30% thời gian xử lý công việc lặp lại. Mô hình tri thức hóa văn bản lưu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã xử lý 1.711 tệp với hơn 1,06 triệu trang, số hóa tri thức 958.240 đoạn văn bản, phục vụ khai thác và tra cứu.

Đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại biểu tập trung vào các nội dung: phát triển các ứng dụng công nghệ số; xoá lõm sóng các bản; thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung vào một số nội dung: phát triển các ứng dụng công nghệ số; xoá lõm sóng các bản; thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia; số hoá hồ sơ…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã quan tâm, dành thời gian làm việc với tỉnh Lai Châu.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân nhấn mạnh: Thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của trung ương và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Lai Châu đạt nhiều kết quả tích cực. GRDP năm 2026 ước tăng 10%; thu ngân sách trên 3.400 tỷ đồng, vượt 39% dự toán trung ương giao. Đặc biệt, tỉnh đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) và đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vào ngày 21/11; đây không chỉ là công trình giao thông mang tính đột phá về kết cấu hạ tầng mà còn là niềm tin và khát vọng phát triển của tỉnh. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến; hoàn thành 5 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại ngày càng mở rộng.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và các bộ, ngành trung ương, tỉnh sẽ cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp thiết thực; tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; chuẩn bị khởi công cao tốc Bảo Hà – Lai Châu. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới.

Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, nhất là trong tháo gỡ những điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng, nguồn lực đầu tư và cơ chế, chính sách, tạo động lực để Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thay mặt đoàn công tác ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Lai Châu thời gian qua. Phó Thủ tướng cũng chia sẻ với tỉnh về những khó khăn và thách thức trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh rà soát lại các cơ chế, chính sách để đẩy nhanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ, sớm triển khai dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13), đoạn Bảo Hà - Tân Phong. Cụ thể hoá các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó xác định các danh mục ưu tiên thực hiện, nhất là dành nguồn lực cho y tế, giáo dục, giao thông. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, áp dụng các mô hình vào sản xuất nông nghiệp, ưu tiên cho sản phẩm đặc sản, phát triển thương mại điện tử. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, lấy người dân làm trung tâm.

Các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Lai Châu chứng kiến ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Lai Châu.

Tại buổi làm việc đã diễn ra ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Lai Châu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030.