Ô tô 16 chỗ lật nghiêng sau va chạm.

Thời điểm trên, taxi công nghệ số 29H-947.xx di chuyển theo hướng Hàng Mã đi Hàng Lược va chạm với ô tô loại 16 chỗ biển số 29E-544.xx đi theo hướng Hàng Lược đi Chả Cá, trên xe có 2 khách nữ.

Vụ va chạm khiến ô tô 16 chỗ lật nghiêng trên vỉa trước số nhà 33 Hàng Mã, xe 4 chỗ hỏng phần đầu. Vụ tai nạn khiến 1 nạn nhân bị thương nhẹ.

Taxi công nghệ bị hư hỏng nặng phần đầu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội có mặt phân luồng giao thông, phối hợp các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.