Trái ngọt từ học thật, thi thật, chất lượng thật

Học sinh của Trường trung học phổ thông Yên Lạc cổ vũ Chương trình Siêu hội học đường. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Năm học 2025-2026, dù cơ sở vật chất xuống cấp và còn thiếu 15 giáo viên, thầy và trò Trường trung học phổ thông Yên Lạc (xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) vẫn đạt được những thành tích rất ấn tượng.

Điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông của trường đứng thứ 2 toàn tỉnh (chỉ sau Trường trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc) và đứng đầu khối trung học phổ thông không chuyên. Học sinh của trường đạt 22 điểm 10 và 241 bài thi từ 9 điểm trở lên, giành vị trí Á khoa toàn quốc khối A, Thủ khoa tỉnh Phú Thọ khối A và Thủ khoa tốt nghiệp của tỉnh.

Mỗi năm, trường có khoảng 150 học sinh đạt từ 26 điểm xét tuyển đại học trở lên. Năm học vừa qua khối 12 có 531 học sinh thì có tới 545 lượt học sinh đạt từ 24 điểm xét tuyển đại học trở lên. Toàn trường có 88 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh của trường còn đoạt nhiều giải cao trong các cuộc thi như “Khát vọng lạc hồng”; thi giáo dục quốc phòng-an ninh cấp tỉnh; hội thi an toàn giao thông, thể dục thể thao…

Đáng chú ý, trường nằm ở vùng nông thôn với hơn 80% học sinh là con em nông dân, điểm tuyển sinh vào lớp 10 không cao, nhưng điểm trung bình thi tốt nghiệp rất cao, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong 3 năm học.

Để đạt được những kết quả đó, Ban Giám hiệu nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị linh hoạt và tạo động lực cho các phong trào thi đua. Đáng chú ý là giải pháp phân hóa năng lực học sinh và xếp lại lớp học sau mỗi năm học. Nhà giáo Đỗ Tiến Minh, Hiệu trưởng trường cho biết: “Dựa trên năng lực nhận thức thực tế và kết quả học tập của học sinh sau từng năm, nhà trường điều chỉnh phân lớp phù hợp. Việc phân hóa theo năng lực giúp các thầy, cô giáo dễ dạy hơn, học sinh dễ học hơn do cùng khả năng nhận thức”.

Trường trung học phổ thông Yên Lạc đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2026. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Sau mỗi năm học, nhiều học sinh đặt mục tiêu lên lớp B hoặc lớp A có chất lượng tốt hơn. Do đó, có những học sinh 3 năm học 3 lớp khác nhau do trường tiến hành xếp lại lớp theo năng lực. Việc đua nhau lên lớp có chất lượng tốt hơn động viên tinh thần tự học của học sinh.

Bên cạnh đó, trường có các giải pháp kỹ thuật đối với từng khối lớp, từng giai đoạn học tập. Năm qua, thầy Lê Xuân Hưng đào tạo 10 học sinh đội tuyển toán đều đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, lớp 12A do thầy Hưng làm chủ nhiệm đạt 10 điểm 10 môn Toán, có Á khoa toàn quốc khối A, Thủ khoa tỉnh khối A.

Thầy Hưng trao đổi kinh nghiệm: “Để các em lựa chọn ngành học phù hợp, chúng tôi khảo sát nguyện vọng nghề nghiệp của các em, đưa ra thảo luận tại giờ sinh hoạt lớp, nghiên cứu kỹ phương thức xét tuyển. Điều đó giúp học sinh chọn ngành học, trường đại học phù hợp nhất với khả năng và đạt được điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông”.

Nhà giáo Trần Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng nhà trường thông tin: “Vài chục năm qua, trường duy trì nguyên tắc “Học thật, thi thật, chất lượng thật”. Từ kiểm tra học kỳ đến đánh giá định kỳ đều được thực hiện nghiêm túc. Điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp của học sinh luôn sít sao, chênh lệch không quá 1 điểm, phản ánh chính xác lực học của các em”.

Công tác thi đua, khen thưởng và kiểm tra nội bộ được thực hiện công khai, dân chủ. Trường lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn, dự giờ đột xuất, kết quả được phân tích công khai để khích lệ mặt tốt, khắc phục kịp thời các hạn chế. Thi đua dạy tốt trở thành động lực tự thân, giúp cán bộ, giáo viên của trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Học sinh của trường say sưa thảo luận trong giờ học. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Bên cạnh các giải pháp chuyên môn, việc xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, kỷ cương để thầy, cô toàn tâm toàn ý cống hiến cũng đóng vai trò quan trọng. Đội ngũ nhà giáo Trường trung học phổ thông Yên Lạc có trình độ chuyên môn cao với 37/87 cán bộ, giáo viên có trình độ thạc sĩ, coi trọng danh dự và uy tín nghề nghiệp. Ban Giám hiệu công khai, minh bạch trong phân công nhiệm vụ, tạo điều kiện tối đa cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng số.

Môi trường làm việc ấm áp, tin cậy giữa thầy và trò trở thành sợi dây kết nối bền chặt. Không khí thảo luận chuyên môn diễn ra say sưa ngay cả trong giờ nghỉ của giáo viên. Học sinh tụ tập thành từng nhóm ôn bài quanh các gốc cây xà cừ, ghế đá sân trường đến tận tối. Nhà trường đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên cây để các em trao đổi bài vở.

Nhà trường chủ động tổ chức các buổi tập huấn về chuyển đổi số, thí điểm đưa AI vào hỗ trợ giảng dạy và định hướng học sinh sử dụng mạng xã hội, công cụ số an toàn, đúng pháp luật. Giải pháp này vừa giúp giảm tải thủ tục hành chính, vừa nâng cao năng lực tự học và tư duy hiện đại cho học sinh. Trong kế hoạch năm học mới, trường đặt mục tiêu khai thác AI, dữ liệu số, học bạ số, học liệu số và tự động hóa một số khâu hành chính nhằm giảm tải cho cán bộ, giáo viên.

Khuôn viên sân trường rợp bóng cây xanh. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Kết quả giáo dục của Trường trung học phổ thông Yên Lạc chứng minh rằng: động lực thi đua dạy tốt, học tốt phải xuất phát từ cơ chế quản trị khoa học, sự thấu hiểu học sinh và tâm huyết của người thầy.

Với nền tảng vững chắc, tinh thần đoàn kết cùng khát vọng vươn lên, Trường trung học phổ thông Yên Lạc tiếp tục là điểm sáng tin cậy, khẳng định vị thế, uy tín trên bản đồ giáo dục Đất Tổ.