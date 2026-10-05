Đổi mới tư duy quản lý giáo dục ngay trong năm học mới

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Tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số cơ quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Cần quán triệt sâu sắc quan điểm đổi mới giáo dục và đào tạo đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”.

Tham mưu giải quyết các điểm nghẽn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đôn đốc sát sao các cấp ủy trực thuộc, các cục, vụ, đơn vị chức năng tập trung giải quyết các "điểm nghẽn" về thể chế, hạ tầng với phương châm đổi mới tư duy từ quản lý sang quản trị phát triển giáo dục.

Cuối tháng 6/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1888/QĐ-BGDĐT phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026- 2035, trong đó, giai đoạn I từ năm 2026-2030.

Chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ nguồn vốn đầu tư tập trung từ ngân sách cho các địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bảo đảm đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục; đồng thời, đề xuất lồng ghép nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từ các Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển văn hóa.

Bộ có Công văn số 4294/BGDĐT-KHTC ngày 8/7/2026 hướng dẫn thực hiện chính sách học phí, hỗ trợ chi phí học tập và quản lý các khoản thu trong nhà trường.

Để giải quyết bài toán thừa, thiếu giáo viên cục bộ, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo gửi Ban Tổ chức Trung ương đề xuất phương án giao biên chế giáo viên; đồng thời, chủ động kiến nghị Chính phủ giữ nguyên nhiệm vụ của Bộ Nội vụ về nghiên cứu cơ chế giao tổng biên chế động, linh hoạt theo định mức thực tế học sinh/lớp.

Đối với công tác chống lạm thu trong dạy học, Bộ ban hành Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT ngày 7/7/2026 Quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non và trường phổ thông; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai Kế hoạch số 113/KHPH-BCĐ ngày 30/7/2026 về bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; triển khai quyết liệt đường dây nóng 3 cấp kiểm soát chặt chẽ các khoản thu đầu năm, và dạy thêm, học thêm trái quy định.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình Ngô Quang Tuệ cho biết: Những chính sách, quy định mới đã tháo gỡ hầu hết các khó khăn, bất cập trong giáo dục, đào tạo. Nhờ đó, công tác chuẩn bị và tổ chức năm học 2026-2027 tại Ninh Bình được triển khai đồng bộ. Việc sắp xếp cơ sở giáo dục được hoàn thành trước năm học mới, giảm mạnh đầu mối nhưng đến nay cơ bản duy trì ổn định mạng lưới trường, lớp và hoạt động dạy học.

Bảo đảm đủ điều kiện dạy và học

Một nét đổi mới căn bản trong tư duy phát triển giáo dục là từ năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức áp dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Bộ sách đã được các nhà giáo, chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung mới mang tính đồng bộ, toàn diện, sâu sắc; rà soát kỹ cả chương trình giáo dục để phù hợp với bối cảnh mới, phát triển toàn diện năng lực người học, đặc biệt các năng lực trong bối cảnh mới.

Đồng thời, bộ sách hướng tới tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống, trách nhiệm xã hội, giảm thời lượng môn học không còn phù hợp, không thiết thực.

Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị kiểm soát chặt chẽ chi phí, đưa giá bán sách giáo khoa giảm bình quân 13,3% so với năm học trước, hỗ trợ thiết thực giảm tài chính cho Nhân dân; triển khai cấp phát sách giáo khoa miễn phí và xây dựng tủ sách dùng chung cho học sinh vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Toàn quốc đã triển khai chính sách hỗ trợ ăn trưa, chi phí học tập, học bổng nội trú cho 11.791.660 học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục của Đảng.

Tuy nhiên, hiện nay ở một số địa phương, cơ sở vật chất và mạng lưới trường lớp vẫn chưa đáp ứng kịp tốc độ gia tăng dân số cơ học. Trong toàn quốc vẫn còn thiếu hơn 45.000 phòng học và hơn 27.000 phòng học bộ môn. Việc vận hành mô hình trường nhiều cấp học, trường quy mô lớn sau sáp nhập còn gặp vướng mắc về năng lực quản trị và công tác điều phối giáo viên.

Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới đất liền cũng gặp nhiều trở ngại do địa hình chia cắt, địa chất phức tạp, khan hiếm nguyên vật liệu, mưa lũ kéo dài và vướng mắc về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất quốc phòng sang đất giáo dục.

Để tiếp tục khắc phục hạn chế, theo đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần tích cực phối hợp nghiên cứu xây dựng cơ chế giao biên chế động, đặc thù dựa trên định mức học sinh/lớp thực tế, khắc phục tình trạng cắt giảm biên chế cơ học theo trần “cứng” để bảo đảm nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”.

Các tỉnh ủy, thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn về quỹ đất giáo dục tại khu công nghiệp, đô thị lớn; đôn đốc rà soát số lượng giáo viên thừa, thiếu đối với từng môn học để thực hiện điều động, tuyển dụng hết số biên chế được giao đáp ứng yêu cầu quản trị phát triển giáo dục trong tình hình mới.