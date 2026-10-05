Đơn giản hóa thủ tục đối với công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, nghiên cứu

Nghị định số 322/2026/NĐ-CP với nhiều quy định theo hướng tăng cường quản lý bằng dữ liệu số, đồng thời đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục. Theo đó quy định về cơ sở dữ liệu quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài. Cơ sở dữ liệu này được xác định là cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phục vụ quản lý, khai thác và sử dụng thông tin về công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Dữ liệu được kết nối, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu có liên quan.

Nghị định đồng thời sửa đổi quy định về hồ sơ dự tuyển đi học ở nước ngoài bằng học bổng ngân sách nhà nước. Theo đó, hồ sơ gồm phiếu đăng ký dự tuyển, văn bản cử dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp trong trường hợp thuộc diện phải có, cam kết thực hiện trách nhiệm của người được cử đi học, sơ yếu lý lịch cùng các văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ theo yêu cầu của chương trình học bổng.

Quy trình giải quyết hồ sơ được đẩy mạnh theo hướng khai thác dữ liệu điện tử thay cho giấy tờ. Cơ quan có thẩm quyền có thể khai thác thông tin về văn bằng, kết quả học tập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo để kiểm tra, đối chiếu, thay vì yêu cầu người dự tuyển nộp bản sao có chứng thực nếu thông tin đã có trên hệ thống. Trường hợp dữ liệu chưa đầy đủ hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài yêu cầu bản giấy, người dự tuyển mới phải bổ sung hồ sơ theo quy định.

Nghị định số 322/2026/NĐ-CP được kỳ vọng góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ, tăng cường kết nối dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.