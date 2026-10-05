Trường hợp nào sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học?

Theo quy định chung, với đào tạo theo tín chỉ, sinh viên có thể bị cảnh báo học tập nếu tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng ký, hoặc tổng số tín chỉ nợ từ đầu khóa vượt quá 24 tín chỉ; điểm trung bình học kỳ dưới 0,8 ở học kỳ đầu hoặc dưới 1 ở các học kỳ tiếp theo.

Sinh viên cũng thuộc diện cảnh báo nếu điểm trung bình tích lũy dưới 1,2 ở năm thứ nhất, dưới 1,4 ở năm thứ hai, dưới 1,6 ở năm thứ ba hoặc dưới 1,8 ở các năm tiếp theo.

Tùy từng trường, số lần cảnh báo học tập và mức cảnh báo học tập trước khi bị buộc thôi học sẽ khác nhau.

Tùy từng trường, số lần cảnh báo học tập và mức cảnh báo học tập trước khi bị buộc thôi học sẽ khác nhau. Ảnh minh họa

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, việc cảnh báo học tập và buộc thôi học được xác định vào cuối mỗi học kỳ.

Theo quy chế của trường, sinh viên có số tín chỉ không đạt trong học kỳ lớn hơn 8 sẽ bị nâng một mức cảnh báo. Nếu số tín chỉ không đạt lớn hơn 16 hoặc sinh viên tự ý bỏ học, không đăng ký học tập, mức cảnh báo được nâng hai mức.

Trường cũng áp dụng cảnh báo mức 3 với sinh viên có số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa lớn hơn 24 tín chỉ.

Sinh viên bị cảnh báo từ mức 2 trở lên bị hạn chế số tín chỉ được đăng ký trong học kỳ tiếp theo. Với chương trình đào tạo chuẩn, số tín chỉ tối đa là 14 và tối thiểu 8 tín chỉ trong một học kỳ chính. Với chương trình ELITECH và chương trình hợp tác quốc tế, mức tối đa là 18 tín chỉ và tối thiểu 8 tín chỉ.

Đáng chú ý, sinh viên bị cảnh báo học tập mức 3 lần thứ hai liên tiếp có thể bị buộc thôi học. Ngoài ra, sinh viên học chậm tiến độ quá thời gian cho phép hoặc không còn khả năng hoàn thành chương trình trong thời gian quy định cũng thuộc diện buộc thôi học.

Tại Trường Đại học Ngoại thương, sinh viên bị buộc thôi học khi bị cảnh báo kết quả học tập từ 2 học kỳ liên tiếp hoặc 3 học kỳ không liên tiếp trở lên.

Ngoài ra, sinh viên học vượt quá tối đa thời gian được phép học tập tại trường cũng bị buộc thôi học. Thời gian tối đa để hoàn thành khóa học với hình thức đào tạo chính quy là 6 năm, hình thức đào tạo vừa làm vừa học là 8 năm.

Bên cạnh đó, sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập 1 năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai.

Sinh viên sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng tuyển hoặc điều kiện tốt nghiệp cũng sẽ bị buộc thôi học. Văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, huỷ bỏ.

Tại Đại học Kinh tế quốc dân, quy định hiện hành cũng đặt ra giới hạn khá cụ thể về số lần cảnh báo. Sinh viên bị cảnh báo học tập quá 2 lần liên tiếp hoặc quá 3 lần không liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.

Ngoài ra, sinh viên nghỉ học không có lý do trong 1 học kỳ chính cũng bị buộc thôi học. Trường hơp này gồm sinh viên không có quyết định nghỉ học tạm thời, không đăng ký học và có khối lượng tín chỉ học tập bằng 0. Sinh viên vượt quá thời gian học tập tối đa theo quy định cũng thuộc diện buộc thôi học. Thời gian đào tạo tối đa đối với một số chương trình đại học được quy định là 8 năm.

Trong đợt xét gần đây, Đại học Kinh tế quốc dân cảnh báo học tập 139 sinh viên và xóa tên, buộc thôi học 43 sinh viên. Trong số này, 30 sinh viên nghỉ học không lý do và 13 sinh viên bị cảnh báo quá số lần tối đa.

Tại Trường Đại học Dược Hà Nội, sau mỗi năm học, sinh viên bị buộc thôi học nếu số lần cảnh báo học tập vượt quá 3 lần hoặc vượt quá 2 lần liên tiếp; vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường quy định hoặc bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ.

Theo quy chế đào tạo của trường, thời gian đào tạo tối đa với chương trình dược sĩ là 8 năm, chương trình cử nhân là 6 năm. Riêng với những đối tượng ưu tiên, thời gian đào tạo tối đa khoảng 8-10 năm tùy chương trình.

Trong đợt xét kết quả học tập học kỳ II vừa được trường công bố, 21 sinh viên bị cảnh báo học tập và 24 người bị thôi học, xóa tên. Trong số 24 trường hợp này có 3 sinh viên nghỉ học không lý do, 7 sinh viên hết thời gian nghỉ học tạm thời nhưng không quay lại trường, cùng 14 sinh viên bị xóa tên do hết thời gian học tập tối đa.