Giáo dục Tam Sơn nỗ lực vượt khó

Trường Mầm non Tam Sơn thực hiện tốt công tác tổ chức ăn bán trú, nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ.

Chủ động thích ứng, ổn định tổ chức

Sau sắp xếp, Trường THCS Tam Sơn hiện có 5 phân hiệu, 108 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 49 lớp với 1.737 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, xây dựng các tổ chuyên môn, chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức khai giảng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tuy nhiên, nhà trường vẫn gặp một số khó khăn về chế độ, chính sách đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đội; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số và dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại một số phân hiệu còn thiếu. Nhà trường kiến nghị cấp trên sớm có hướng dẫn về chế độ đối với giáo viên kiêm nhiệm, đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Đồng chí Trần Đức Trường - Hiệu trưởng Trường THCS Tam Sơn cho biết: “Sau sáp nhập, việc triển khai các khoản thu tại các phân hiệu còn có sự khác biệt do quy mô học sinh và nhu cầu chi phí không đồng đều. Nhà trường đang chờ hướng dẫn của tỉnh để thực hiện thống nhất, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tế. Khi có hướng dẫn, nhà trường sẽ phối hợp với các tổ chức liên quan và ban đại diện cha mẹ học sinh để thông tin, giải đáp, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai”.

Khuôn viên Trường THCS Tam Sơn khang trang, sạch đẹp.

Tại Trường Mầm non Tam Sơn, Ban Giám hiệu đã chủ động ổn định tổ chức, duy trì nền nếp và triển khai các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trước những vướng mắc ban đầu về thủ tục, nhà trường tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ, tạm thời ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín, tăng cường kiểm soát chất lượng, cân đối định lượng suất ăn và thực hiện nghiêm quy trình bếp ăn một chiều, bảo đảm an toàn thực phẩm, giúp phụ huynh yên tâm.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất vẫn là khó khăn lớn, nhất là tại điểm trường chính được xây dựng từ năm 2008. Quy mô phòng học, phòng chức năng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2, một số phòng chức năng chuyên biệt còn thiếu. Nhà trường đang nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì các hoạt động giáo dục, đồng thời kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng

Thực hiện sắp xếp mạng lưới trường lớp, xã Tam Sơn đã tổ chức lại 13/14 cơ sở giáo dục, giảm từ 14 xuống còn 4 trường, 11 phân hiệu và 1 điểm trường, tương đương giảm 71,43% số trường. Trong đó, 5 trường mầm non hợp nhất thành Trường Mầm non Tam Sơn; các trường tiểu học và cấp tiểu học của 2 trường TH&THCS được tổ chức thành Trường Tiểu học Tam Sơn; 3 trường THCS và cấp THCS của 2 trường TH&THCS hợp nhất thành Trường THCS Tam Sơn. Trường THCS Sông Lô được giữ nguyên.

Sau sắp xếp, các trường tiếp nhận, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài chính và đội ngũ từ các đơn vị cũ; đồng thời kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chuyên môn và tổ văn phòng, bảo đảm hoạt động dạy và học thông suốt. Dự kiến, 4 trường được bố trí 19 cán bộ quản lý, gồm 4 hiệu trưởng và 15 phó hiệu trưởng; tiếp nhận nguyên trạng 351 giáo viên. Đội ngũ nhân viên được rà soát, sắp xếp theo vị trí việc làm và nhu cầu thực tế, bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Tam Sơn kiểm tra cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Việc sắp xếp hướng tới tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức dạy học, đồng thời bảo đảm quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong quá trình chuyển đổi.

Sau sắp xếp, các trường học ở Tam Sơn có quy mô lớn hơn, nhiều trường tổ chức hoạt động tại nhiều phân hiệu khiến công tác quản lý, điều hành còn gặp khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giữa các điểm trường chưa đồng đều, một số phân hiệu còn thiếu thiết bị công nghệ phục vụ dạy học và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, việc bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo vị trí việc làm, chế độ đối với giáo viên kiêm nhiệm và thống nhất các khoản thu giữa các phân hiệu cũng cần tiếp tục được tháo gỡ. Các nhà trường đang từng bước ổn định tổ chức, rà soát nguồn lực và điều kiện thực tế để bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra thông suốt.

Đồng chí Hoàng Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Sơn cho biết: “Xác định giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp, chủ động tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ và điều kiện dạy học. Cùng với đó, xã tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường và phụ huynh, huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục, bảo đảm môi trường học tập an toàn, chất lượng”.

Với sự chủ động của các nhà trường, sự đồng hành của phụ huynh và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, giáo dục Tam Sơn đang từng bước ổn định sau sắp xếp. Những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ và cơ chế, chính sách cần tiếp tục được tháo gỡ, song đây cũng là cơ sở để các nhà trường rà soát, điều chỉnh phương thức quản lý, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.