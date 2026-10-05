Việt Nam đoạt 10 huy chương tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Dự buổi lễ có GS. Aniket Sule, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế, các Đại sứ, Đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng các nhà khoa học, các trưởng đoàn, các thầy giáo, cô giáo, các chuyên gia.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 được tổ chức tại TP Hà Nội, Việt Nam từ ngày 25.9 – 5.10.2026, thu hút 309 thí sinh dự thi được tuyển chọn từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh cùng tranh tài qua các bài thi lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ.

Các em đã trải qua những bài thi đầy thách thức đòi hỏi kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, sáng tạo, kỹ năng thực hành chính xác và sự hợp tác. Qua đó, khẳng định tài năng, bản lĩnh và khát vọng chinh phục tri thức.

Kết quả các phần thi cá nhân tại IOAA lần thứ XIX năm 2026 có 51 thí sinh đoạt huy chương Vàng, 48 thí sinh đoạt huy chương Bạc, 60 thí sinh đoạt huy chương Đồng và 22 thí sinh được trao giải Khuyến khích

Các đại biểu dự Lễ bế mạc

Các giải thưởng đặc biệt được dành cho 1 thí sinh có tổng điểm cao nhất, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi Lý thuyết, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi Thực hành, 1 nhóm gồm 7 thí sinh chiến thắng cuộc thi Đồng đội và 5 đội chiến thắng cuộc thi Poster.

Chúc mừng các thí sinh, tập thể đoạt giải và thành tích xuất sắc trong kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, mỗi thành tích hôm nay là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, của năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách.

Việc có mặt tại IOAA là một dấu mốc đáng tự hào, những trải nghiệm trong từng bài thi, những điều học được từ bạn bè và những giới hạn bản thân đã vượt qua đều có giá trị đối với chặng đường phía trước.

“Mong các em giữ vững niềm tin, tiếp tục học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học mà mình yêu thích. Trong niềm vui ấy, chúng ta trân trọng sự dìu dắt của các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học và sự đồng hành của gia đình, nhà trường đã giúp các em nuôi dưỡng đam mê, phát triển tài năng”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ.

Các thí sinh đoạt Huy chương Vàng kỳ thi IOAA

Theo bà Vũ Thu Hà, sau kỳ thi này, mỗi em sẽ trở về với những dự định và mục tiêu riêng. Thành phố Hà Nội nghìn năm văn hiến được đón các em và bạn bè quốc tế tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam, Hà Nội, chia sẻ những nét đẹp của đất nước mình và hiểu biết hơn về nhau. Những trải nghiệm ấy góp phần làm nên ý nghĩa của IOAA 2026, nơi sự say mê khoa học được gắn kết với tinh thần cởi mở, tôn trọng và hợp tác.

“Chúng tôi mong các em mang theo những kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Việt Nam và sẽ trở lại Hà Nội trong những dịp học tập, nghiên cứu, hợp tác sau này.

Chúc các em học sinh luôn giữ vững niềm say mê khoa học, tiếp tục chinh phục tri thức và đạt nhiều thành công trên chặng đường phía trước”, lãnh đạo thành phố Hà Nội nói.

Thí sinh có tổng điểm cao nhất đến từ nước Cộng hoà Hồi giáo Iran

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có 2 đội tham dự với tổng cộng 10 học sinh, gồm Đội Việt Nam 1 (đội chính thức có thí sinh được tuyển chọn từ Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ và chuyên Amsterdam của TP Hà Nội) và Đội Việt Nam 2 (Guest Team có thí sinh đến từ THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá; THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ). Cả 10/10 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương, trong đó có 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc.

Thành tích trên là kết quả của quá trình tuyển chọn, tập huấn và bồi dưỡng nghiêm túc; sự nỗ lực của các học sinh, Ban huấn luyện và đội ngũ chuyên gia, giáo viên. Đồng thời thể hiện hiệu quả phối hợp chuyên môn giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và trường đại học trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Việc Việt Nam đăng cai IOAA 2026 tại Hà Nội đồng thời góp phần khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện giáo dục - khoa học quốc tế, tăng cường giao lưu học thuật, thúc đẩy niềm say mê nghiên cứu khoa học vũ trụ và các lĩnh vực STEM trong học sinh.