Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary chào đón tân sinh viên năm học 2026-2027

Đại sứ Bùi Lê Thái (phải) phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/10 (giờ Prague), Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

Chương trình là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái chúc mừng các tân sinh viên khóa 2026-2027, mong các bạn trẻ nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập quốc tế, chủ động học tập, nghiên cứu, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống.

Đại sứ nhấn mạnh bên cạnh việc tiếp thu kiến thức chuyên môn, sinh viên và nghiên cứu sinh cần tận dụng thời gian học tập tại Hungary để chủ động xây dựng mạng lưới quan hệ với các thầy cô, giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia và các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực mình theo học.

Đặc biệt, đối với những ngành khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao mà Việt Nam đang có nhu cầu phát triển mạnh, những mối liên hệ này sẽ là nguồn lực quý báu cho hợp tác, chuyển giao tri thức và kết nối giữa Việt Nam với Hungary trong tương lai.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn sau khi hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu tại Hungary, các bạn trẻ sẽ trở về Việt Nam, mang theo những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và các mối quan hệ chuyên môn đã tích lũy được để vận dụng vào thực tiễn, đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Các tân sinh viên và đại diện đại sứ quán chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. (Ảnh: TTXVN phát)

Khẳng định Đại sứ quán luôn là “ngôi nhà chung” của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary, Đại sứ Bùi Lê Thái cho biết Đại sứ quán sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh trong học tập, nghiên cứu và đời sống, qua đó góp phần tạo điều kiện để các bạn yên tâm học tập, phát triển bản thân và đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho đất nước.

Tại cuộc gặp, các tân sinh viên đã trao đổi những vấn đề quan tâm trong quá trình học tập và sinh sống tại Hungary, đồng thời giao lưu, kết nối với các thế hệ sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hungary.

Chương trình góp phần tăng cường sự gắn kết giữa Đại sứ quán với cộng đồng sinh viên, nghiên cứu sinh, xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Hungary ngày càng đoàn kết, tích cực và hướng về quê hương, đất nước./.