Gom yêu thương, lan tỏa nghĩa tình đến người khó khăn

Ngôi nhà tình thương của bà Lê Thị Tuyết đang trong quá trình hoàn thiện.

Bà Lê Thị Tuyết (SN 1964, ở thôn Gia Thiện) là mẹ đơn thân, không có việc làm ổn định và nhiều năm nay thuộc diện hộ nghèo của xã. Căn nhà cũ đã xuống cấp, hư hỏng nặng nhưng vì không có tiền nên bà không thể sửa chữa. Đến trận bão số 10 (cuối tháng 9/2025), một phần mái nhà bị tốc, nhiều hạng mục hư hỏng nặng, nguy cơ đổ sập có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hai mẹ con vì thế luôn phải sống trong cảnh chật chội, bức bí; mùa hè nóng nực, mùa mưa bị dột, nỗi lo mất an toàn luôn thường trực.

Trước hoàn cảnh ấy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng anh em, con cháu đã vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ được 220 triệu đồng để xây nhà cho bà Tuyết; trong đó có Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh, Báo Giáo dục và Thời đại, Hội Golf Hà Tĩnh.

Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, cách đây 2 tháng, bà khởi công xây dựng ngôi nhà mới rộng khoảng 70 m², kinh phí dự kiến 250 triệu đồng. Hiện công trình đang hoàn thiện, khoảng 20 ngày nữa sẽ khánh thành. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ, bà Tuyết còn nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, thôn xóm đến kiểm tra chất lượng, tiến độ xây dựng nhà ở của bà Tuyết.

Ông Lê Văn Ngọc - Trưởng thôn Gia Thiện (xã Thạch Châu) cho biết: “Ở thôn, những gia đình còn khó khăn, người già neo đơn hay các trường hợp yếu thế luôn được quan tâm, chia sẻ. Với trường hợp bà Tuyết, chúng tôi thường xuyên thăm hỏi, động viên, đồng thời cùng các đoàn thể vận động bà con, anh em hỗ trợ. Người góp tiền, người góp ngày công, ai có gì giúp nấy để bà Tuyết cảm nhận được sự sẻ chia của cộng đồng”.

Bà Tuyết chia sẻ: “Trước đây, cứ nghe tin có mưa to, gió lớn là mẹ con tôi lại thấp thỏm, chẳng biết căn nhà có chịu nổi không. Nay được mọi người quan tâm, giúp đỡ làm nhà mới, tôi vui lắm. Với mẹ con tôi, đây không chỉ là chỗ ở mà còn là sự động viên rất lớn trong lúc khó khăn. Tôi thật sự biết ơn chính quyền, bà con, anh em và các nhà hảo tâm đã thương đến hoàn cảnh của mẹ con tôi. Có căn nhà chắc chắn rồi, tôi thấy yên tâm hơn nhiều”.

Đoàn xã Mai Phụ phối hợp khởi công xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho em Phan Thảo Nhi.

Em Phan Thảo Nhi (ở thôn Ngọc Mỹ), học sinh lớp 4A3, Trường Tiểu học Mai Phụ, có hoàn cảnh khó khăn. Cách đây 8 năm, bố em mắc bệnh nan y, gia đình phải dốc hết tài sản để chữa trị. Bước vào lớp 1, em đã mồ côi bố. Bà nội già yếu, một mình mẹ phải gồng gánh nuôi 3 anh em ăn học. Đặc biệt, ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng vì điều kiện kinh tế eo hẹp, gia đình đành “lực bất tòng tâm”. Dù vậy, Thảo Nhi luôn cố gắng vươn lên, trở thành con ngoan, trò giỏi và được mọi người yêu mến, giúp đỡ.

Anh Phan Văn Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Mai Phụ cho biết: “Để chia sẻ với gia đình và tiếp sức cho Thảo Nhi đến trường, chúng tôi thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ đồ dùng học tập. Đặc biệt, cách đây hơn 4 tháng, chúng tôi đã vận động đóng góp và trích các nguồn quỹ được 70 triệu đồng để giúp gia đình em xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” rộng 80 m², tổng chi phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng. Dự kiến khoảng 1 tháng nữa, ngôi nhà sẽ đưa vào sử dụng”.

Trong quá trình xây dựng nhà, mẹ con em Phan Thảo Nhi thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Chị Phan Thị Bưởi (mẹ em Nhi) xúc động: “Gia đình tôi khó khăn, nếu không có sự chung tay của cộng đồng thì chẳng biết đến bao giờ mới có được căn nhà chắc chắn. Tôi rất biết ơn các cấp, các ngành, bà con và đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ cả tiền bạc lẫn ngày công. Với mẹ con tôi, sự sẻ chia ấy không chỉ giúp có được mái ấm mà còn là nguồn động viên rất lớn để các con tiếp tục cố gắng học tập”.

Để hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn và các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai có điều kiện “an cư, lạc nghiệp”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Mai Phụ thường xuyên vận động, kết nối các nguồn lực hỗ trợ. Sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã huy động gần 8,9 tỷ đồng xã hội hóa, xây mới 13 nhà, sửa chữa 378 nhà. Các công trình đều bảo đảm “3 cứng”, phù hợp điều kiện sinh hoạt và quy hoạch khu dân cư.

Lãnh đạo xã Mai Phụ thăm hỏi, động viên, tặng quà người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, đau yếu trên địa bàn.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, các hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế ở Mai Phụ luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia kịp thời. Vào dịp lễ, tết, khi xảy ra thiên tai, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh nghèo vượt khó, trẻ em khuyết tật luôn được trao những phần quà nghĩa tình. Mỗi phần quà không chỉ giúp vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin để các gia đình vươn lên. Từ tháng 7/2025 đến nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động 2,8 tỷ đồng, trao 5.529 suất quà.

Bà Trần Thị Hải - Chủ tịch MTTQ xã Mai Phụ khẳng định: “Chúng tôi luôn xác định, chăm lo cho người yếu thế trước hết là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhưng để làm tốt hơn thì phải dựa vào sức dân và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Vì vậy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc từng hoàn cảnh, làm tốt vai trò kết nối, vận động để mỗi người góp một phần, cùng chung tay giúp đỡ những người còn khó khăn. Qua đó, không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn tạo điểm tựa tinh thần, củng cố tình làng nghĩa xóm và lan tỏa đạo lý tốt đẹp của dân tộc”.