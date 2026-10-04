Cách mà 'ngôi sao' điền kinh trẻ tuổi tại 'ASIAD 2026' phá bỏ định kiến lựa chọn trường đại học

Khi được phóng viên hỏi về ngôi trường mong muốn, Trần Ngọc Khiết (Chen Yujie) cho biết, cô không quá chú trọng việc phải vào học tại các trường đại học danh giá hàng đầu. Cô không cảm thấy bắt buộc phải theo học ngôi trường xuất sắc nhất cả nước mà tin rằng, nơi nào phù hợp nhất với bản thân mới là lựa chọn đúng đắn.

Trần Ngọc Khiết (Chen Yujie) sinh ngày 29/12/2008, tại Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc, là một vận động viên chạy nước rút nổi bật và là kỷ lục gia trẻ châu Á. Tại ASIAD 2026, cô đã giành Huy chương Vàng nội dung 100m nữ với thời gian 11,06 giây (phá kỷ lục Đại hội), Huy chương Bạc 200m, Huy chương vàng tiếp sức 4x100m nữ và tiếp sức hỗn hợp 4x100m.

Trần Ngọc Khiết chưa từng công khai tên một trường đại học cụ thể nào là mục tiêu của mình. Phát biểu về việc "không nhất thiết phải vào các trường đại học danh giá hàng đầu" đã làm rõ một điều: Dù đủ năng lực để theo học tại những ngôi trường như ĐH Thanh Hoa hay ĐH Bắc Kinh, cô không coi đó là ưu tiên hàng đầu.

Chen Yujie không muốn đánh đổi vị trí địa lý, quyền tự do chọn ngành học hay thời gian bên gia đình chỉ để đổi lấy danh tiếng của một trường đại học hàng đầu: "Tôi chưa bao giờ quá chú trọng vào các trường đại học danh giá bậc nhất... Không nhất thiết phải theo học ngôi trường số một cả nước. Ngôi trường phù hợp nhất với bản thân mới là lựa chọn đúng đắn. Tôi hy vọng được học tập ngay tại tỉnh Chiết Giang để có thể ở gần cha mẹ và về nhà vào dịp cuối tuần".

Thứ tự ưu tiên chọn trường đại học của Chen Yujie: 1. Vị trí địa lý: Ở lại Chiết Giang, gần nhà và có thể dành thời gian cho cha mẹ (đây là mong muốn cá nhân rõ ràng nhất của cô). 2. Quyền tự do chọn ngành học: Cô không muốn đi theo diện tuyển thẳng (vốn thường giới hạn sinh viên vào các ngành liên quan đến thể thao), thay vào đó, cô hy vọng theo đuổi một ngành học không liên quan đến thể thao. Chen yêu thích lịch sử và địa lý, thậm chí còn quan tâm đến khảo cổ học, nên cô không muốn con đường tương lai của mình bị bó hẹp bởi danh xưng "sinh viên kiêm vận động viên". 3. Điều kiện tập luyện: Trường phải có chương trình điền kinh bài bản, cho phép cô cân bằng giữa việc học đại học và lịch tập luyện cùng đội tuyển quốc gia. 4. Danh tiếng của trường: Uy tín hay danh tiếng của trường đại học không phải là điều quan trọng đối với cô và xếp cuối cùng trong danh sách ưu tiên.

Trước tiêu chí chọn trường đại học của Chen: "Không nhất thiết phải chọn các trường đại học hàng đầu", nhiều người ngay lập tức đã hiểu sai vấn đề: Không phải kết quả học tập của Chen Yujie không đạt chuẩn để vào ĐH Thanh Hoa hay ĐH Bắc Kinh; trái lại, dù sở hữu thành tích xuất sắc đủ điều kiện được tuyển thẳng vào những ngôi trường danh giá này, cô vẫn chủ động lựa chọn đi ngược lại kỳ vọng của công chúng rằng một nhà vô địch 'bắt buộc' phải theo học tại đó. Với tấm Huy chương Vàng ASIAD và danh hiệu "Vận động viên cấp Kiện tướng quốc tế", cô đủ điều kiện được tuyển thẳng (không cần thi đại học) và cũng có thể nộp đơn theo diện tuyển chọn vận động viên thể thao thành tích cao.

Định kiến ​​phổ biến của công chúng là: "Nhà vô địch ASIAD nghiễm nhiên được tuyển thẳng vào ĐH Thanh Hoa hoặc ĐH Bắc Kinh", tuy nhiên, quan điểm của Chen Yujie lại khác: "Đại học không chỉ đơn thuần là danh tiếng của một cái tên lẫy lừng. Cô ưu tiên tìm kiếm một môi trường phù hợp, nơi có thể cân bằng giữa việc tập luyện, gia đình và ngành học mong muốn". Rốt cuộc, cho dù bạn là ai thì sự phù hợp mới là điều quan trọng nhất.