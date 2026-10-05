Để hội nghị tổng kết, bình xét năm trở thành ngày hội

Vì vậy, tổng kết không đơn thuần là dịp chỉ để kiểm điểm khuyết điểm, những mặt còn hạn chế, tồn tại. Tuy nhiên, nếu vẫn còn hạn chế, khuyết điểm làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua chung thì không thể không dành thời gian phân tích, mổ xẻ.

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Quân khu 9 tổ chức kiểm tra thực hành lái bơi nước cho đội ngũ lái xe đơn vị. Ảnh: QUANG ĐỨC

Trả lời câu hỏi: “Đồng chí có cho rằng một giải pháp hiệu quả để cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; bớt đi căng thẳng và thời gian phê bình, rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót khi tiến hành tổng kết, bình xét thi đua là mỗi tập thể, cá nhân cần xác định rõ mục tiêu và luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ?”, các ý kiến đều bày tỏ đồng tình, nhất trí cao. Phân tích thêm về vấn đề này, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các đơn vị cũng cho rằng, trước hết, cấp ủy, chỉ huy cần giao việc rõ ràng, kiểm tra thường xuyên, kịp thời hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện và chấn chỉnh thiếu sót.

Cán bộ, chiến sĩ cần chủ động tự soi, tự sửa, nghiêm túc tiếp thu góp ý. Tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên, đúng việc sẽ giúp giải quyết hạn chế từ sớm, giảm tình trạng "dồn" khuyết điểm đến cuối năm mới kiểm điểm. Mỗi cá nhân cũng cần thường xuyên tự theo dõi, đánh giá kết quả hoàn thành công việc, chức trách, nhiệm vụ của mình; những vấn đề phát sinh phải kịp thời báo cáo, giải quyết, không để tồn đọng. Khi mỗi người chủ động tự kiểm tra, đánh giá, thấy hạn chế ở đâu thì khắc phục ngay ở đó; những vấn đề còn tồn tại của tập thể được trao đổi thẳng thắn, xác định rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đến cuối năm chỉ cần rà soát, đối chiếu, làm rõ những nội dung còn hạn chế..., qua đó giảm thời gian tổng hợp, tránh hình thức và bảo đảm bình xét sát thực tế...

Thi đua phải được thể hiện bằng kết quả công việc hằng ngày, không chỉ ở thời điểm tổng kết. Nếu mỗi cá nhân, tập thể xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm ngay từ đầu và chủ động, tự giác thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao thì hạn chế, khuyết điểm sẽ giảm đi. Điều này đồng nghĩa với thời gian dành cho phê bình, nhắc nhở trong hội nghị tổng kết được rút ngắn; việc bình xét khen thưởng được cởi mở. Đây là giải pháp quan trọng để công tác tổng kết năm và bình xét thi đua thực sự trở thành ngày hội để lan tỏa những cách làm hay, tôn vinh những con người tiêu biểu...