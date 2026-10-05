Khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ từ giáo dục quốc phòng

Giờ học Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến.

Không chỉ dừng ở lý thuyết, các nhà trường chú trọng kết hợp kiến thức GDQP&AN với hoạt động thực hành, giáo dục truyền thống cách mạng và trải nghiệm thực tế. Học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, kỹ năng quân sự cần thiết và ý thức chấp hành kỷ luật.

Tháng 3-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi GDQP&AN học sinh THPT tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, năm học 2025-2026. Đây là một trong những hoạt động góp phần đổi mới phương pháp giáo dục, tạo môi trường để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Tại Hội thao GDQP&AN học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV, Thái Nguyên giành giải Ba toàn đoàn; học sinh của tỉnh còn giành giải Nhất nội dung tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày và 2 giải Ba.

Qua những hoạt động đó, các nội dung về chủ quyền biển, đảo, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc và những vấn đề an ninh trong tình hình mới được truyền tải sinh động hơn. Bảo vệ Tổ quốc vì thế không còn là khái niệm xa xôi mà trở thành trách nhiệm gắn với mỗi công dân.

Lòng yêu nước không thể chỉ được hình thành qua những bài giảng. Điều quan trọng là cách giáo dục phải khơi dậy sự chủ động tìm hiểu, cảm nhận và hành động của người học. Khi nhận thức chuyển thành trách nhiệm, những giá trị được tiếp nhận từ nhà trường sẽ tiếp tục được thể hiện trong cuộc sống.

Sự chuyển biến ấy đang được thể hiện bằng những việc làm cụ thể của thanh niên Thái Nguyên trong mùa tuyển quân năm 2027. Từ tháng 8, nhiều địa phương đã tiếp nhận đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân.

Xã Tân Khánh có 16 công dân tự nguyện viết đơn, phường Gia Sàng có 18 công dân làm đơn tình nguyện nhập ngũ và 8 đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân...

Những lá đơn ấy cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là kết quả của quá trình giáo dục, tuyên truyền, bồi đắp nhận thức được thực hiện thường xuyên trong nhà trường, gia đình và xã hội.

Năm 2026, Thái Nguyên giao đủ 3.233 công dân nhập ngũ thực nghĩa nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân. Kết quả tuyển quân cho thấy tinh thần sẵn sàng cống hiến của thanh niên các dân tộc trong tỉnh.

Giáo dục quốc phòng và an ninh vì thế không chỉ nhằm trang bị kiến thức. Giá trị lớn hơn là hình thành ý thức trách nhiệm, tinh thần kỷ luật và tình yêu quê hương, đất nước. Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ là một biểu hiện cụ thể của quá trình ấy.

Khi được giáo dục đúng hướng, bằng phương pháp thiết thực và gần gũi, tuổi trẻ không chỉ hiểu hơn về lịch sử, truyền thống mà còn biết biến nhận thức thành hành động. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường hiện nay.