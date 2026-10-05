Tối 5/10, Trại buôn người chính thức cán mốc doanh thu 300 tỷ đồng sau khoảng 11 ngày phát hành. Đáng chú ý, khác với diễn biến thường thấy khi nhiều tác phẩm có xu hướng hạ nhiệt ở tuần thứ hai, sức bán vé của bộ phim lại tăng lên, phần nào nhờ hiệu ứng truyền miệng và lượng thảo luận lớn từ khán giả.

So với cuối tuần đầu, lượng suất chiếu trong cuối tuần thứ hai tăng khoảng 32%, trong khi số vé tiêu thụ cũng tăng gần tương ứng. Tại một số cụm rạp, tác phẩm được xếp khoảng 30 suất/ngày, với lịch chiếu kéo dài từ sáng đến khuya.

Trại buôn người cán mốc 300 tỷ đồng sau khoảng 11 ngày phát hành

Riêng ngày 5/10, Trại buôn người thu hơn 13 tỷ đồng với khoảng 200.000 vé được bán qua 5.566 suất, trung bình mỗi suất có khoảng 36 khán giả. Với mật độ trên 5.500 suất/ngày, chiếm hơn 60% tổng số suất trên toàn thị trường, bộ phim gần như áp đảo lịch chiếu tại nhiều cụm rạp. Sau khi vượt mốc 300 tỷ đồng, tác phẩm cũng vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách phim Việt có doanh thu cao nhất năm nay, sau Thỏ Ơi!!.

Trong bối cảnh đó, sức nóng của Trại buôn người cũng khiến đường đua phòng vé đầu tháng 10 có nhiều xáo trộn. Sau Án mạng karaoke, Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh và mới nhất Chị chị em em 3 cũng lần lượt thông báo dời lịch phát hành. Các động thái diễn ra khi Trại buôn người vẫn duy trì sức bán vé cao, nắm phần lớn suất chiếu trên thị trường, khiến cuộc cạnh tranh giành khán giả và lịch chiếu trở nên khó khăn hơn.

Về nội dung, Trại buôn người xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), một thanh niên miền Tây có em gái sa vào đường dây lừa đảo việc nhẹ lương cao ở vùng biên. Trong hành trình tìm cách giải cứu em, Ny cùng người bạn bị bắt và trở thành lao động cưỡng bức trong chính sào huyệt của nhóm tội phạm. Tại đây, họ gặp nhiều nạn nhân khác, đồng thời tìm cách phối hợp với các trinh sát hoạt động bí mật để thoát khỏi khu trại.

Chất lượng Trại buôn người vẫn tạo nhiều ý kiến trái chiều.

Ở chiều tích cực, bộ phim được ghi nhận ở quy mô dàn dựng, đặc biệt là những đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động. Không gian khu trại được xây dựng tương đối chi tiết, với hệ thống nhà giam, khu làm việc, hàng rào và các lớp kiểm soát, góp phần tạo cảm giác ngột ngạt, khắc nghiệt.

Dù vậy, Trại buôn người cũng gây tranh luận về chất lượng kịch bản. Thời lượng 135 phút nhưng phim ôm nhiều tuyến nhân vật và câu chuyện, khiến mạch kể có lúc dàn trải, nhân vật trung tâm chưa được đào sâu. Việc sử dụng nhiều đoạn hồi tưởng cũng có phần cũ kỹ, trong khi cách xử lý ở nhiều tình huống bị cho thiếu thuyết phục.