Mỹ nhân Gia Lai diện bikini khoe dáng 'đồng hồ cát', phong cách ngày càng táo bạo

Trong những hình ảnh mới, người đẹp gốc Gia Lai lựa chọn bikini hai mảnh tông hồng đào, kết hợp họa tiết mắt xích nhỏ. Thiết kế áo dạng quấn cổ yếm với phần vạt xẻ tạo điểm nhấn ở vai và xương quai xanh. Phần quần bikini buộc dây hai bên, cạp cao, giúp tổng thể trang phục thêm nổi bật.

Không chỉ bikini, phong cách thời trang của Quyên Qui khá đa dạng. Người đẹp sinh năm 1998 thường lựa chọn những thiết kế ôm sát, crop top, váy hai dây hoặc trang phục có đường cắt tạo điểm nhấn.

Cách phối màu, chất liệu và phụ kiện cũng được cô thay đổi tùy hoàn cảnh, từ trang phục xuống phố đến những bộ đồ dành cho các chuyến nghỉ dưỡng.

Quyên Qui từng được biết đến khi tham gia Miss Earth Vietnam 2023, đồng thời góp mặt trong các dự án như Mai, Quý Cô Thừa Kế 2 và Đảo Thiên Đường. Hình ảnh của cô gắn với phong cách thời trang trẻ trung, nữ tính và có phần táo bạo.

Trong đời thường, người đẹp thường ưu tiên những mẫu váy hai dây, áo sơ mi, crop top hay trang phục cúp ngực. Các thiết kế này được cô biến hóa theo nhiều cách để tạo diện mạo phù hợp với từng dịp.

Bikini cũng là một trong những lựa chọn quen thuộc của Quyên Qui khi đi biển hoặc nghỉ dưỡng. Cô thường thay đổi giữa bikini hai mảnh và một mảnh, đồng thời thử nghiệm nhiều màu sắc, kiểu dáng và cách phối phụ kiện khác nhau.

Đáng chú ý, Quyên Qui từng chia sẻ về hành trình lấy lại vóc dáng sau khi sinh con. Cô đặt mục tiêu giảm cân, kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống với tập gym, chạy bộ và các bài tập như plank, squat, tập trung vào vùng bụng, mông và đùi.

Bên cạnh tập luyện, người đẹp chú trọng xây dựng chế độ ăn phù hợp và duy trì vận động trong sinh hoạt hằng ngày. Những thói quen này được cô duy trì nhằm giữ cơ thể săn chắc và vóc dáng gọn gàng.