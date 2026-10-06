Từ 300 tỷ đồng đến 12 ngày quay lại: Hậu trường 'Trại Buôn Người' có gì?

Không phát hành vào mùa lễ, Tết, Trại Buôn Người vẫn nhanh chóng gia nhập nhóm phim Việt có doanh thu nổi bật trong năm 2026. Bộ phim hiện đứng Top 2 phim Việt có doanh thu cao nhất năm và Top 8 phim Việt ăn khách nhất lịch sử, với hơn 5.500 suất chiếu mỗi ngày. Phía sau những thành tích ấn tượng là quá trình sản xuất với không ít câu chuyện đáng chú ý. Trong đó, Toni Dương Bảo Anh đảm nhận vai trò đạo diễn, còn Mèo Bích Trang tham gia sâu vào nhiều khâu của dự án.

Từ kịch bản đến quyết định quay lại 12 ngày

Mèo Bích Trang tham gia phát triển câu chuyện, cấu trúc kịch bản và hệ thống nhân vật từ giai đoạn đầu. Với một câu chuyện xoay quanh nạn buôn người, lừa đảo và những lời mời “việc nhẹ lương cao”, bài toán đặt ra không chỉ là xây dựng các tình huống kịch tính mà còn phải giữ được tuyến cảm xúc của nhân vật.

Khi Toni Dương Bảo Anh tham gia, phần câu chuyện được chuyển thành ngôn ngữ điện ảnh với các trường đoạn hành động và dàn dựng quy mô hơn. Cả hai là vợ chồng ngoài đời, nhưng trong công việc, họ phải liên tục phản biện để lựa chọn phương án phù hợp với bộ phim.

Mèo Bích Trang chia sẻ: “Bản chất của em là làm sáng tạo và bảo vệ những ý tưởng kịch bản trong quá trình sản xuất phim”. Bởi từ một cảnh chỉ vài dòng trên giấy đến trường quay là khoảng cách lớn, khi bối cảnh, lịch diễn viên, nhân lực và kinh phí đều có thể khiến phương án ban đầu thay đổi.

Một trong những quyết định đáng chú ý là ê-kíp từng phải bỏ phần đã quay để thực hiện lại theo hướng gần với kịch bản ban đầu hơn. Theo Mèo Bích Trang, lựa chọn này đồng nghĩa với việc đoàn phim phải quay thêm 12 ngày.

Bài toán xây dựng một nơi không có thật

Một phần đáng chú ý khác là Cat Nation - vùng đất giả tưởng được tạo ra cho Trại Buôn Người. Vì không tồn tại trên bản đồ thực tế, ê-kíp phải xây dựng thế giới này từ nhiều yếu tố: Bối cảnh, production design, phục trang, quay phim, VFX và cách nhân vật tương tác với không gian.

Mèo Bích Trang giữ vai trò kết nối các bộ phận với định hướng chung của câu chuyện, trong khi Toni Dương Bảo Anh đưa thế giới ấy vào chuyển động thông qua cách dàn dựng và ngôn ngữ đạo diễn. Với các phân đoạn hành động, Cat Nation không chỉ là phông nền mà còn trở thành một phần của diễn biến.

Khi âm nhạc cũng tham gia kể chuyện

Credit của Mèo Bích Trang còn mở rộng sang âm nhạc khi cô đảm nhận vai trò Music Director và trực tiếp sáng tác hai ca khúc Happy Money và Dakota. Qua đó, âm nhạc được sử dụng như một lớp kể chuyện khác, góp phần mở rộng thế giới của bộ phim.

MV Happy Money cũng trở thành một nội dung nằm ngoài tác phẩm điện ảnh, giúp những chi tiết và màu sắc của Trại Buôn Người tiếp tục được khai thác trên các nền tảng khác.

Sau khi đóng máy, quá trình sáng tạo vẫn chưa kết thúc. Ê-kíp tiếp tục chỉnh sửa cấu trúc, nhịp dựng, VFX/CGI, màu sắc, âm thanh và âm nhạc trước khi hoàn thiện bản phim cuối cùng.