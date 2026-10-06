Vui cho mối duyên đẹp của Quang Lê và nữ ca sĩ kém 24 tuổi

Quang Lê là một trong những nam ca sĩ theo đuổi dòng nhạc trữ tình, quê hương được khán giả yêu mến nhiều năm qua. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh còn được nhắc đến bởi mối quan hệ thân thiết với nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ, trong đó có Phương Mỹ Chi.

Mới đây, Quang Lê có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh ngày vui của con gái nuôi Phương Mỹ Chi. Trong đêm nhạc đặc biệt của nữ ca sĩ 23 tuổi, nam ca sĩ xuất hiện với vai trò khách mời và góp giọng trong một tiết mục. Sự xuất hiện của Quang Lê nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt khi anh lựa chọn diện áo dài truyền thống kết hợp cùng vest bên ngoài.

Quang Lê góp giọng trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Nói về thiết kế mặc trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi, Quang Lê cho biết bộ trang phục này từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nam ca sĩ chia sẻ: "Quang Lê mặc bộ áo dài này và khoác thêm chiếc vest bên ngoài. Qua ngày hôm sau thì rất nhiều người hỏi, cũng có người chê: 'Áo dài đang đẹp, sao lại khoác thêm vest làm mất đi nét đẹp của áo dài?'".

Trước những lời nhận xét từ khán giả, Quang Lê cho rằng đây là điều bình thường trong thời trang. Theo anh, mỗi người có một gu thẩm mỹ khác nhau nên việc trang phục nhận cả lời khen lẫn chê là điều khó tránh khỏi.

"Quang Lê thấy chuyện đó rất bình thường. Thời trang mà, người thích thì khen, người không ưng bụng thì chê. Quang Lê thấy thêm một chút hơi hướng phương Tây, một chút khác lạ cho bộ áo dài cũng hay, hợp với Gen Z", nam ca sĩ bày tỏ.

Quang Lê hạnh phúc khi đứng chung sân khấu với 2 thế hệ nghệ sĩ là danh ca Hương Lan và Phương Mỹ Chi.

Quang Lê còn tiết lộ hình ảnh áo dài kết hợp vest khiến anh liên tưởng đến những nhân vật quen thuộc trong các bộ phim hay vở cải lương lấy bối cảnh xưa. Anh hài hước nói: "Thật ra hình ảnh này Quang Lê thấy quen lắm. Hồi nhỏ coi phim hay coi cải lương lấy bối cảnh ngày xưa,... vẫn thường thấy người ta mặc áo dài rồi khoác thêm cái vest bên ngoài, nhìn kiểu em đi tỉnh về vậy đó".

Đáng chú ý, bộ áo dài này càng trở nên đặc biệt với Quang Lê khi được chính Phương Mỹ Chi tặng. Món quà khiến nam ca sĩ thêm trân trọng mối duyên với cô con gái nuôi đã đồng hành cùng anh trong nhiều năm. Với Quang Lê, giá trị của bộ trang phục không chỉ nằm ở thiết kế mà còn ở tình cảm mà Phương Mỹ Chi gửi gắm. Mối duyên đặc biệt giữa 2 nghệ sĩ vì thế tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Chia sẻ của Quang Lê nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người cũng nhắc đến mối quan hệ thân tình giữa anh và Phương Mỹ Chi trong suốt nhiều năm qua. Quang Lê từng nhận Phương Mỹ Chi làm con gái nuôi và có thời gian dìu dắt nữ ca sĩ khi cô mới chập chững bước vào con đường nghệ thuật. Dù hiện tại cả hai có những định hướng riêng, mối quan hệ giữa họ vẫn được duy trì.

Đồng thời, khán giả cũng chúc mừng cho niềm vui, hạnh phúc của Quang Lê khi chứng kiến con gái nuôi ngày càng trưởng thành, được khán giả đón nhận, yêu thương. Chính Quang Lê cũng từng bộc bạch trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi về niềm vui này: "Ban đầu, khi con rời đi, ba cũng lo lắng và dõi theo con, thấy con thay đổi nhiều lắm. Khi thấy con tham gia cuộc thi ở nước ngoài và đoạt giải, ba rất hãnh diện và tự hào. Ba thấy con đã lựa chọn đúng. Ba cũng vô cùng hạnh phúc khi thấy con mạnh dạn làm những điều mà bản thân mong muốn. Đó là thành quả của ngày hôm nay".

Quang Lê lên tiếng giải thích về trang phục diện trong ngày vui của Phương Mỹ Chi. Nam ca sĩ vui vẻ cho biết đây là món quà mà Phương Mỹ Chi tặng.

Ở tuổi 47, Quang Lê vẫn dành nhiều thời gian cho âm nhạc và thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu trong và ngoài nước. Nam ca sĩ duy trì hoạt động biểu diễn, gặp gỡ khán giả và tham gia nhiều chương trình nghệ thuật. Bên cạnh những màn trình diễn cá nhân, anh cũng thường xuyên kết hợp với các ca sĩ thuộc nhiều thế hệ, tạo nên những tiết mục mang màu sắc riêng.

Trong những năm gần đây, Quang Lê cho thấy anh không bó hẹp bản thân trong một thế hệ khán giả nhất định. Nam ca sĩ vừa giữ phong cách âm nhạc quen thuộc, vừa tích cực kết nối với những nghệ sĩ trẻ. Việc xuất hiện bên cạnh Phương Mỹ Chi trong những dịp đặc biệt cũng phần nào cho thấy sự đồng hành của anh với con gái nuôi sau nhiều năm.

Ca sĩ Quang Lê duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ở đời thường, Quang Lê cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc liên quan đến công việc, sân khấu và cuộc sống cá nhân với khán giả. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn giữ được lịch trình bận rộn và tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Những lần hội ngộ với đồng nghiệp, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ từng có mối quan hệ thân thiết, trở thành điểm nhấn được khán giả quan tâm.

Với Quang Lê, âm nhạc không chỉ là công việc mà còn là sợi dây kết nối anh với nhiều thế hệ nghệ sĩ. Mối quan hệ với Phương Mỹ Chi cũng được duy trì theo cách tự nhiên, từ những ngày đầu nữ ca sĩ bước vào nghề cho đến hiện tại.

Quang Lê cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, mang đến hình ảnh gần gũi với khán giả.