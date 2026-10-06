Lễ đón dâu hạnh phúc của Hoài Lâm và vợ kém 9 tuổi

Hoài Lâm là nam ca sĩ được khán giả biết đến qua giọng hát giàu cảm xúc cùng nhiều ca khúc được yêu thích. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật với nhiều dấu ấn, cuộc sống riêng của nam ca sĩ luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Sáng nay (6/10), Hoài Lâm có mặt tại nhà gái để thực hiện nghi lễ đón dâu, chính thức mở ra chặng đường hôn nhân cùng bà xã Ngọc Trinh. Theo những hình ảnh, video được chia sẻ, nam ca sĩ diện áo dài đỏ trong ngày trọng đại, trong khi cô dâu cũng lựa chọn trang phục truyền thống. Cả hai cùng gia đình hai bên thực hiện các nghi thức đón dâu theo phong tục.

Hoài Lâm và vợ trong lễ đón dâu sáng nay.

Không gian buổi lễ diễn ra trang trọng nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng, thân tình. Hoài Lâm và Ngọc Trinh cùng xuất hiện bên nhau trong những khoảnh khắc đặc biệt, thu hút sự chú ý của khán giả. Hình ảnh nam ca sĩ vui vẻ, hạnh phúc bên bà xã kém 9 tuổi nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Sau lễ đón dâu, Hoài Lâm cũng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên Ngọc Trinh. Nam ca sĩ và bà xã cùng lưu lại nhiều hình ảnh trong ngày trọng đại, đánh dấu cột mốc mới trong mối quan hệ của cả hai.

Sau buổi lễ tại nhà gái, tiệc cưới của Hoài Lâm sẽ được tổ chức tại nhà chú rể. Đây là dịp để nam ca sĩ đón tiếp những người đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đến chung vui và chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân của anh.

Trước đó, Hoài Lâm và Ngọc Trinh đã tổ chức lễ vu quy tại nhà gái. Buổi tiệc diễn ra trong không gian giản dị, thân tình và ấm cúng với sự góp mặt của gia đình, người thân. Trong ngày vui của chính mình, Hoài Lâm còn góp giọng với một tiết mục mang màu sắc sôi động, vui vẻ, tạo thêm không khí rộn ràng cho buổi tiệc.

Hoài Lâm và vợ quay clip vui vẻ sau nghi thức đón dâu theo truyền thống. (Ảnh từ TikTok Góc Nhỏ Production)

Sau những thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp, Hoài Lâm hiện nhận được sự chú ý khi bước sang một chặng đường mới bên Ngọc Trinh. Bà xã của nam ca sĩ sinh năm 2004, kém anh 9 tuổi và không hoạt động trong showbiz. Cả hai từng giữ chuyện tình cảm khá kín tiếng trước khi công khai mối quan hệ thông qua những hình ảnh cưới.

Việc Hoài Lâm xuất hiện cùng Ngọc Trinh trong bộ ảnh cưới từng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nam ca sĩ sau đó dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ về bà xã với những người thân thiết trong giới nghệ thuật.

Đáng chú ý, trong dịp giỗ Tổ sân khấu vừa qua tại đền thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh, Hoài Lâm đã giới thiệu Ngọc Trinh với các đồng nghiệp. Đây được xem là một trong những lần nam ca sĩ công khai bà xã trước những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Không lựa chọn hoạt động trong showbiz, Ngọc Trinh giữ cuộc sống tương đối kín tiếng và không xuất hiện thường xuyên trước truyền thông. Trong khi đó, Hoài Lâm vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và dành sự quan tâm cho cuộc sống riêng.

Hoài Lâm và vợ trong lễ vu quy.

Hạnh phúc của Hoài Lâm bên vợ.

Lễ vu quy trước đó và lễ đón dâu diễn ra sáng 6/10 đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh. Sau những nghi thức truyền thống cùng gia đình hai bên, cả hai chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và khán giả.