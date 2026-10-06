Căn nhà không mái che: Khi những người xa lạ tìm thấy một mái ấm

Một cảnh trong phim Căn nhà không mái che

Sau nhiều năm ấp ủ và chuẩn bị, bộ phim truyền hình Căn nhà không mái che chính thức đến với khán giả, phát sóng lúc 20h các ngày thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên VTV3 trong tháng 10/2026.

Lấy bối cảnh vùng trung du Bắc Bộ, tác phẩm kể những câu chuyện đời thường về tình thân, trách nhiệm và khát vọng của mỗi gia đình trong quá trình thích nghi với những đổi thay của cuộc sống hiện đại.

Trung tâm câu chuyện là hai gia đình không có mối liên hệ từ đầu nhưng dần tìm thấy sự gắn bó trong những hoàn cảnh khó khăn. Gia đình bà Hạnh, do Huyền Lizzie đảm nhận, là một người mẹ đơn thân tảo tần bán rau nuôi hai con Thơ và Khang. Ở tuổi 16, Thơ do Thu Hà Ceri thủ vai đã sớm hiểu giá trị của đồng tiền, biết chắt chiu và chia sẻ gánh nặng với mẹ.

Ở phía bên kia là ông Toản, do Duy Hưng hóa thân, một người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe, một mình nuôi hai con Triết và Mai. Những con người với hoàn cảnh khác nhau gặp gỡ, chia sẻ và cùng vượt qua thử thách. Từ đó, một căn nhà không chỉ được dựng nên bằng vật chất mà còn bằng tình yêu thương, sự bao dung và trách nhiệm giữa những thành viên.

Điểm đáng chú ý của bộ phim là sự kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc và các diễn viên trẻ triển vọng. Huyền Lizzie có màn thay đổi đáng chú ý khi rời xa những hình tượng sang trọng, thành đạt để hóa thân thành một người phụ nữ lam lũ nhưng mạnh mẽ. Thu Hà Ceri, được khán giả biết đến qua vai Pu trong Đi giữa trời rực rỡ, tiếp tục ghi dấu với hình ảnh cô con gái hiếu thảo, giàu nghị lực.

Với Huyền Lizzie, Căn nhà không mái che là một thử thách đặc biệt. Nữ diễn viên cho biết, cô từng khá đắn đo khi được đạo diễn mời tham gia bởi trước đó chưa đóng những nhân vật có xuất thân và đời sống như Hạnh, cũng chưa từng thử sức với đề tài nông thôn.

Điều khiến cô quan tâm không phải sự vất vả của quá trình quay mà là câu hỏi liệu kịch bản có đủ sức tạo cảm xúc để cô hoàn thành nhân vật. Khi nhận 15 tập đầu tiên, Huyền Lizzie đọc một mạch và nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện.

“Đây là lần đầu tôi đọc kịch bản nhanh như vậy. Câu chuyện hấp dẫn như một cuốn tiểu thuyết và tôi bị cuốn vào nhân vật”, nữ diễn viên chia sẻ.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Huyền Lizzie chủ động học thêm diễn xuất, tập trung vào sự mộc mạc, tiết chế và tự nhiên. Khác với những nhân vật sang trọng, có khí chất mạnh mẽ từng thể hiện, Hạnh đòi hỏi cô phải thay đổi cả cách biểu đạt lẫn hình thức bên ngoài.

Một chi tiết đặc biệt trong tạo hình nhân vật là vết bớt trên gương mặt. Ban đầu, Huyền Lizzie không muốn có chi tiết này vì lo ảnh hưởng đến ngoại hình. Tuy nhiên, đạo diễn cho rằng vết bớt sẽ giúp nhân vật có diện mạo riêng, khiến khán giả không nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của nữ diễn viên.

Theo nữ diễn viên, vết bớt không chỉ tạo khác biệt mà còn góp phần thể hiện những tổn thương và câu chuyện phía sau nhân vật. Đó cũng là cách cô bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm một hình ảnh mới trên màn ảnh.

Một trong những điểm tạo nên sự tự nhiên của bộ phim nằm ở cách đạo diễn và diễn viên xây dựng những cảnh quay giàu cảm xúc. Huyền Lizzie đặc biệt ấn tượng khi được hợp tác với Duy Hưng.

Trước đó, nữ diễn viên từng bày tỏ mong muốn được đóng chung với Duy Hưng. Vì vậy, khi cơ hội trở thành hiện thực, cô vừa hào hứng vừa chịu áp lực. Theo Huyền Lizzie, Duy Hưng có lối diễn rất đời và tự nhiên, từ cách nói, nhả thoại đến biểu cảm.

“Đóng phim này, tôi học được ở anh Hưng rất nhiều”, cô chia sẻ.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy cho biết, ban đầu ê-kíp từng cân nhắc hai diễn viên khác cho vai Hạnh. Tuy nhiên, do vướng lịch trình và điều kiện quay phim khá vất vả, cả hai đều không thể tham gia. Sau đó, ê-kíp mới nghĩ đến Huyền Lizzie và gửi kịch bản để cô thử sức với hình tượng hoàn toàn khác.

Với cách kể gần gũi, bối cảnh đời thường và sự kết hợp giữa các thế hệ diễn viên, bộ phim kỳ vọng mang đến một lát cắt giàu cảm xúc về gia đình Việt trong mùa phim cuối năm 2026.