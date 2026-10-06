Lê Phương nhận thiếu sót khi đóng 'Giáng Hương' của Thành Lộc

Sau những suất diễn đầu tiên của vở Giáng Hương, nữ diễn viên Lê Phương chia sẻ về cảm xúc, áp lực trong quá trình đảm nhận vai diễn quan trọng. Theo Lê Phương, vào năm 2017, cô may mắn được "sống trong ánh sáng rực rỡ" của Tiên Nga. Đến 2026, với sự yêu thương và nâng đỡ của nghệ sĩ Thành Lộc, nữ diễn viên tiếp tục được trao cơ hội với vai diễn Giáng Hương trong vở kịch kinh điển. Lê Phương gửi lời cảm ơn đầu tiên tới đàn anh vì đã tin tưởng để cô có thêm dấu son mới trong hành trình làm nghề.

"Một vai diễn kinh điển là một trách nhiệm vô cùng lớn. Ngoài những ngày tháng nỗ lực trên sàn tập, Giáng Hương còn được vun vén bằng rất nhiều yêu thương của cô chú, anh chị em trong Đoàn. Nhưng, cuộc sống luôn có những biến động không báo trước. Sau bao ngày háo hức chờ đợi 'bước ra ánh sáng của Mợ', có ai nghĩ đó cũng là cái ngày 'tôi cần bóng tối'. Ranh giới giữa đau buồn và hạnh phúc đôi khi thật mong manh. Người ta cười tại lòng bất lực, khóc vì hạnh phúc quá nhiều.. Và dù đã cố gắng hết sức, vẫn không thể tránh được thiếu sót", Lê Phương chia sẻ.

Lê Phương đảm nhận vai Giáng Hương, đóng cùng Lương Thế Thành. Ảnh: Phương Lâm.

Nữ diễn viên cho biết cô trân trọng và biết ơn tất cả yêu thương, sẻ chia của những người thương, người thân, khán giả gần xa trong những ngày cảm xúc hỗn độn. Lê Phương nói nhận những thiếu sót của bản thân bằng sự chân thành.

"Nhìn lại để biết mình đang được gì, mất gì, để có thể tự nhiên mà khóc khi buồn, để bình an mà cười hạnh phúc", cô bày tỏ.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng và động viên Lê Phương.

Lê Phương lần đầu đảm nhận vai Giáng Hương trong vở diễn kinh điển cùng tên của Kịch đoàn Thành Lộc. Trong những suất diễn đầu tiên vào đầu tháng 10, nữ diễn viên cho thấy khả năng diễn đa dạng, nhiều màu sắc. Ở những phân cảnh nặng tâm lý, Lê Phương đều thể hiện trọn vẹn và lấy nước mắt của khán giả.

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận khán giả so sánh diễn xuất của Lê Phương với Lê Khánh trong cùng vai diễn Giáng Hương. Trước đó, tại sân khấu kịch Thiên Đăng, Giáng Hương từng là vở kịch ăn khách. Lê Khánh đảm nhận vai Giáng Hương trong khi Thành Lộc là Lĩnh Nam.

Vở kịch xoay quanh câu chuyện của Giáng Hương (Lê Phương) và Lĩnh Nam (Lương Thế Thành). Họ trải qua 20 năm đồng hành, gầy dựng và phát triển gánh hát. Giáng Hương là cô đào hát trứ danh. Trong khi Lĩnh Nam là đạo diễn giỏi giang, nhạy bén. Song thời thế thay đổi, thị hiếu khán giả cũng không còn như xưa. Gánh hát ngày càng lâm vào tình trạng khó khăn. Trong bối cảnh đó, Lĩnh Nam muốn tạo ra vở Nữ hoàng hộp đêm nhằm kéo khán giả tới rạp. Giáng Hương lại mong muốn dựng vở Huyền Trân, với khao khát gìn giữ giá trị truyền thống cùng bản sắc của gánh hát. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nảy sinh từ đó.