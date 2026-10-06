Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng về tranh cãi phim hoạt hình AI

Những ngày qua, "Thế giới trần trụi" - dự án hoạt hình có sự tham gia của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sản xuất.

Chia sẻ về dự án, Nguyễn Quang Dũng cho biết khoảng một năm qua, ông dành thời gian tìm hiểu công nghệ AI, thường xuyên làm việc và trao đổi với các công ty công nghệ ở nước ngoài để theo dõi khả năng phát triển của công cụ này.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng AI, chỉ là một công cụ để sản xuất phim. Ảnh: tienphong

Theo đạo diễn, "Thế giới trần trụi" là ý tưởng ông từng ấp ủ từ khi còn trẻ, khi xây dựng kịch bản tốt nghiệp đạo diễn. Khi đó, câu chuyện được xác định phù hợp với hình thức hoạt hình nhưng điều kiện thực hiện chưa cho phép nên ông lựa chọn đề tài khác.

Vốn yêu thích phim hoạt hình và phim tài liệu, Nguyễn Quang Dũng cho rằng hoạt hình mở ra không gian lớn cho trí tưởng tượng. Những chi tiết như con gà có răng hay các loài vật biết nói trong "Thế giới trần trụi" cũng được xây dựng từ đặc trưng này.

Trước ý kiến cho rằng bộ phim được tạo ra đơn giản bằng những câu lệnh AI, đạo diễn khẳng định quá trình sản xuất có sự tham gia của nhiều bộ phận. Ê-kíp vẫn thực hiện kịch bản, storyboard, phác thảo nhân vật và bối cảnh, quay diễn xuất, lồng tiếng, dựng phim, âm nhạc, VFX và thiết kế âm thanh. Diễn viên cũng tham gia diễn xuất để cung cấp dữ liệu tham chiếu cho AI.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng với một sản phẩm thương mại, dữ liệu dùng để huấn luyện AI cần có nguồn bản quyền. Ông thừa nhận bản thân “cũng không ưa AI”, nhưng cho rằng công nghệ đã xuất hiện và chắc chắn tạo ra những thay đổi lớn đối với nhiều ngành nghề.

Theo đạo diễn, thay vì chỉ lo sợ hoặc xem thường AI, người làm nghề cần chủ động tìm hiểu để biết cách sử dụng công cụ này. Một trong những lý do quan trọng khiến ông lựa chọn AI là bài toán kinh phí đối với phim hoạt hình Việt Nam.

Nguyễn Quang Dũng cho rằng nếu thị trường hoạt hình trong nước đủ lớn, ông vẫn muốn làm phim theo phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, số lượng dự án được đầu tư và lượng khán giả dành cho hoạt hình Việt Nam còn hạn chế, trong khi các thương hiệu quốc tế tạo ra sức ép cạnh tranh rất lớn.

“Tôi có thể đúng, có thể sai, có thể thất bại, có thể bị lên án… nhưng mình cũng đến tuổi phải làm những điều mình muốn”, đạo diễn chia sẻ trước những tranh luận dành cho bộ phim khi tác phẩm chưa ra mắt.

"Thế giới trần trụi" đánh dấu lần đầu đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện một bộ phim hoạt hình 3D. Ảnh: NSX

Ông khẳng định vẫn trân trọng những nghệ sĩ làm hoạt hình bằng phương pháp truyền thống và đề cao sức lao động, sự sáng tạo của con người. Những tranh luận hiện tại cũng khiến ê-kíp có thêm áp lực để thận trọng hơn trong quá trình hoàn thiện tác phẩm.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho hay "Thế giới trần trụi" có tổng kinh phí dự kiến khoảng 15-20 tỷ đồng, chưa tính thù lao của ông và một số cộng sự tham gia với mức tượng trưng. Sau khi phim hoàn thành và được nhà sản xuất cho phép, ê-kíp dự kiến công bố thêm hậu trường nhằm giúp khán giả hiểu rõ hơn cách AI được sử dụng trong quá trình sản xuất.

"Thế giới trần trụi" kể chuyện về Koo, một chú gà tre lạc vào khu công nghiệp chăn nuôi hiện đại, nơi những con gà được sống theo các tiêu chuẩn hoàn hảo và tin rằng mình đang ở “thiên đường”. Khi phát hiện sự thật phía sau, Koo bắt đầu hành trình tìm kiếm tự do, đồng thời đối diện với tình bạn, tình yêu và số phận.