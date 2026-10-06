Cô bé nhặt đồng nát kiếm tiền, giờ ở biệt thự 600m2, từng biểu diễn tại Olympic Bắc Kinh

Tuổi thơ khó khăn và hành trình vươn lên

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Từ những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật, cô gây chú ý nhờ giọng hát cao, nội lực cùng nền tảng thanh nhạc được đào tạo bài bản. Nữ ca sĩ từng tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc.

Đầu những năm 2000, Hồ Quỳnh Hương trở thành một trong những giọng ca nữ nổi bật của Vpop. Cô ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Anh, Hoang Mang, Căn Phòng Mưa Rơi, Có Nhau Trọn Đời, Bức Thư Tình Thứ Hai và Vũ Điệu Hoang Dã.

Chất giọng cao, kỹ thuật cùng khả năng truyền tải cảm xúc giúp nữ ca sĩ tạo được dấu ấn riêng trong làng nhạc Việt.

Một trong những cột mốc đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Hồ Quỳnh Hương là việc cô được mời biểu diễn tại Olympic Bắc Kinh 2008. Đây là sân khấu quốc tế đặc biệt, đưa nữ ca sĩ đứng chung chương trình với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của châu Á và thế giới.

Trước đó, Hồ Quỳnh Hương từng đạt Cúp Vàng tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng. Những thành tích này góp phần giúp cô được biết đến rộng rãi hơn trên các sân khấu âm nhạc quốc tế.

Phía sau thành công trong sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương từng trải qua tuổi thơ không ít thiếu thốn. Gia đình cô sống trong hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ninh. Khi còn nhỏ, nữ ca sĩ từng cùng gia đình thu gom đồng nát để kiếm thêm thu nhập.

Những năm tháng đó được cho là đã hình thành ở Hồ Quỳnh Hương tính tự lập và ý thức về giá trị của lao động. Khi bước vào con đường nghệ thuật, cô từng có giai đoạn làm việc với cường độ cao, mong muốn cải thiện cuộc sống và có điều kiện chăm lo cho gia đình.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Quỳnh Hương mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh và đầu tư bất động sản. Cô từng sở hữu một căn biệt thự rộng khoảng 600 m² tại TP.HCM cùng một số bất động sản ở Hà Nội và Quảng Ninh.

Có thời điểm, nữ ca sĩ chủ động rút khỏi showbiz, dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng, thiền định và công việc kinh doanh. Những năm gần đây, cô thỉnh thoảng trở lại sân khấu và vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Năm 2025, Hồ Quỳnh Hương tổ chức hôn lễ với doanh nhân Hoàng Công Thành tại Hạ Long, Quảng Ninh. Đám cưới được tổ chức trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thiết. Đây cũng là dịp nữ ca sĩ lần đầu công khai con trai 2 tuổi trước công chúng.

Chồng của Hồ Quỳnh Hương hơn cô 2 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực thuần chay. Cả hai quen biết từ năm 2016, ban đầu là đối tác rồi trở thành bạn bè trước khi phát triển tình cảm.

Sau khi kết hôn, Hồ Quỳnh Hương duy trì công việc kinh doanh, dành thời gian cho gia đình và thỉnh thoảng trở lại với âm nhạc. Cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ khá kín tiếng, khác với giai đoạn cô thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu lớn vào những năm đầu sự nghiệp.