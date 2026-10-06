'The Batman 2' tạm dừng sản xuất

Theo Variety, đại diện hãng phim vừa đưa ra thông báo chính thức về việc tạm dừng sản xuất The Batman 2.

"Dự án tạm thời gián đoạn để đạo diễn Matt Reeves giải quyết công việc cá nhân. Matt Reeves nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ DC Studios và chúng tôi rất mong chờ sớm tiếp tục hành trình này”.

Phần phim tiếp theo đánh dấu sự trở lại của tài tử Robert Pattinson trong vai Người Dơi. Tuy nhiên, tác phẩm đã trải qua nhiều lần thay đổi kế hoạch. Ban đầu, dự án dự kiến khởi chiếu vào tháng 10/2026 sau đó dời sang tháng 10/2027. Đến tháng 7 vừa qua, nhà sản xuất tiếp tục lùi lịch tái xuất của thương hiệu này đến tận tháng 2/2028.

Robert Pattinson góp mặt trong The Batman 2. Ảnh: DC Comics.

Bên cạnh Robert Pattinson, bộ phim quy tụ nhiều ngôi sao đình đám như Scarlett Johansson, Colin Farrell, Sebastian Stan, Andy Serkis và Jeffrey Wright.

Trước những ý kiến trái chiều về khoảng thời gian chờ đợi quá dài, giám đốc DC Studios James Gunn đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Ông nhấn mạnh việc các phần phim tiếp theo ra mắt cách nhau nhiều năm là điều khá phổ biến tại Hollywood. James Gunn dẫn chứng nhiều siêu phẩm kinh điển như Aliens hay Terminator đều mất 7 năm để ra phần 2, Avatar mất 13 năm, Top Gun thậm chí kéo dài tới 36 năm và Guardians of the Galaxy cũng mất 6 năm giữa phần 2 và phần 3.

Về phía nam chính, Robert Pattinson hé lộ phần phim mới sẽ mang đến bước ngoặt hoàn toàn khác biệt so với phần đầu ra mắt năm 2022. Chia sẻ với tờ Collider, anh cho biết: "Bộ phim rất tham vọng. Nếu phần một là một góc nhìn hoàn toàn mới về Người Dơi, phần này lại là một bước rẽ hướng bất ngờ khác. Dù vậy, phim vẫn giữ được không khí đặc trưng ban đầu và tôi rất hồi hồi chờ đón kết quả cuối cùng".