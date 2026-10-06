Hoài Lâm - Ngọc Trinh chọn không gian thế nào cho ngày cưới?

Tối 5/10, Hoài Lâm đăng tải loạt hình ảnh tại nhà riêng ở Vĩnh Long trước thềm lễ cưới. Nam ca sĩ xuất hiện giản dị bên người thân, họ hàng và bạn bè, gương mặt rạng rỡ trong thời khắc trọng đại.

Trong ngày đặc biệt, nam ca sĩ chia sẻ cảm xúc: "Vẫn đang chờ đợi. Cuộc sống hôn nhân".

Với Hoài Lâm, đây có thể là khoảnh khắc chuyển sang một chặng đường mới sau nhiều biến động trong cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng.

Ảnh: FBNV

Trong bức ảnh được Hoài Lâm đăng tải có thể thấy cổng đón khách nổi bật với hình đôi long phượng màu trắng kem, đôi cánh xòe rộng, được thiết kế bằng xốp. Bao quanh cổng cưới là những cụm hoa kết hợp bảng tên cô dâu, chú rể "Tuấn Lộc - Ngọc Trinh".

Không gian đám cưới của Hoài Lâm được trang trí với tông đỏ chủ đạo tại căn nhà hai tầng có diện tích gần 200m2, nằm trong khuôn viên đất rộng của gia đình.

Ảnh: FBNV

Xung quanh sân được bố trí những chiếc bàn phủ khăn đỏ, đặt kệ hoa màu rực rỡ cùng khung chữ cảm ơn, ảnh cưới của cô dâu và chú rể. Đèn lồng ánh vàng và thảm đỏ tạo không khí ấm cúng cho khu vực đón khách, chụp ảnh lưu niệm.

Sau lễ vu quy diễn ra tại nhà gái trong ngày 5/10, Hoài Lâm và Ngọc Trinh sẽ tổ chức hôn lễ tại nhà riêng ở Vĩnh Long vào trưa 6/10. Buổi lễ dự kiến có sự góp mặt của người thân cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của cô dâu, chú rể

Hoài Lâm và Ngọc Trinh trong lễ vu quy tại nhà gái sáng 5/10. (Ảnh: FBNV).

Trước đó, trong lễ vu quy, nam ca sĩ diện vest đen, phối sơ mi trắng và cà vạt cùng tông. Cô dâu mặc váy cưới trắng cúp ngực, phần thân đính kết cầu kỳ, chân váy xòe bồng bềnh. Bà xã của Hoài Lâm đeo nhiều kiềng, vòng và trang sức vàng được gia đình trao tặng trong dịp cưới.

Ảnh: FBNV

Tại buổi lễ, nam ca sĩ ân cần chăm sóc vợ, thoải mái thể hiện tình cảm với bạn đời. Anh nắm tay bà xã hát Rồi tới luôn, vừa hát vừa nhún nhảy trước sự hưởng ứng của khách mời. Những khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả.

Thông tin Hoài Lâm kết hôn được công chúng quan tâm bởi nam ca sĩ vốn khá kín tiếng về đời tư. Anh và Ngọc Trinh từng có thời gian hẹn hò nhưng không thường xuyên chia sẻ chuyện tình cảm trước công chúng.

Đến giữa tháng 9, Hoài Lâm bất ngờ đăng hình ảnh cầu hôn bạn đời, sau đó xác nhận kế hoạch tổ chức đám cưới. Ngọc Trinh sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long với Hoài Lâm. Cô hiện kinh doanh online, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và khá kín tiếng trên mạng xã hội.

Hôn lễ diễn ra trong thời điểm Hoài Lâm đang từng bước trở lại với âm nhạc sau nhiều giai đoạn gián đoạn hoạt động nghệ thuật.

Thời gian qua, nam ca sĩ xuất hiện tại một số sân khấu, phòng trà và phát hành sản phẩm mới. Hồi tháng 4, anh ra mắt ca khúc Mai này em có về không, đánh dấu lần tái hợp với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường.

Trước ngày cưới, Hoài Lâm cũng sáng tác ca khúc Bên em dành tặng bạn đời. Sản phẩm được đăng tải trên YouTube và nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả.

Hoài Lâm sinh năm 1995, được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen 2014. Thành công này giúp sự nghiệp nam ca sĩ lên như diều gặp gió ở tuổi 19. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoài Lâm được biết đến qua các ca khúc như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi... Sự nghiệp của Hoài Lâm từng có thời gian gián đoạn, song mỗi lần trở lại, nam ca sĩ vẫn nhận được sự chú ý từ khán giả. Những năm gần đây, Hoài Lâm vẫn duy trì hoạt động âm nhạc ở mức ổn định. Trước khi đến với Ngọc Trinh, Hoài Lâm từng trải qua cuộc hôn nhân với Bảo Ngọc (Cindy Lư) và có hai con gái. Cặp đôi xác nhận chia tay vào năm 2020.