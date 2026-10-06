Xu Tit: 'Em muốn khám phá mình qua những nhân vật mới'

Xu Tit (tên thật Huỳnh Nguyễn Bảo Thi) tham gia nghệ thuật từ năm 5 tuổi, trải nghiệm ở các lĩnh vực phim ảnh, thời trang, ca hát và truyền hình. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, em nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ, kinh nghiệm tích lũy qua từng dự án và dự định trong thời gian tới.

Trong quá trình làm việc, Xu Tit có cơ hội tiếp xúc với nhiều ê-kíp và đạo diễn. Những trải nghiệm trên phim trường giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm và hình thành cách chuẩn bị riêng trước mỗi vai diễn.

“Em cảm thấy mình rất may mắn khi đã được tham gia nhiều bộ phim của các đạo diễn em yêu thích. Em đã học được rất nhiều từ các bác. Em dễ dàng hơn khi đọc kịch bản, tìm hiểu nhân vật của em đảm nhận”, Xu Tit chia sẻ.

Từ những kinh nghiệm đã có, Xu Tit bắt đầu hướng sự quan tâm đến những nhân vật có màu sắc khác nhau. Em không muốn bó hẹp trải nghiệm diễn xuất trong một kiểu nhân vật quen thuộc.

“Hiện tại, điều em mong muốn nhất là sẽ được hóa thân thật nhiều nhân vật có tính cách khác nhau. Em cũng muốn thử sức với vai trò ca sĩ”, Xu Tit tâm sự.

Ngoài phim ảnh, em từng trải nghiệm thời trang, ca hát và truyền hình. Những hoạt động này mang đến cho Xu Tit cơ hội làm quen với nhiều khía cạnh khác nhau của công việc nghệ thuật.

Theo mẹ Xu Tit, từ nhỏ em đã có ý thức và tinh thần trách nhiệm. Đây cũng là nền tảng để gia đình yên tâm khi em tham gia các hoạt động nghệ thuật.

“Xu Tit từ nhỏ đã là một em bé rất ngoan và có ý thức. Nhờ đó, khi tham gia đóng phim, con được các cô chú đạo diễn cũng như các cô chú trong đoàn yêu thương. Việc đóng phim và tham gia nghệ thuật sớm càng giúp con ngoan và có tinh thần trách nhiệm cao hơn khi làm một việc gì đó hoặc khi được giao một nhiệm vụ quan trọng”, mẹ Xu Tit chia sẻ.

Qua thời gian, gia đình nhận thấy Xu Tit phù hợp với diễn xuất và piano. Bên cạnh đó, em vẫn duy trì những sở thích như đọc sách, bơi lội và dành thời gian cho việc học.

“Gia đình luôn định hướng cho Xu Tit là tuổi của con hiện giờ việc học là quan trọng nhất. Khi có dự án thì đầu tiên dự án phải phù hợp và phải ưu tiên việc học, không ảnh hưởng đến thời gian học tập của Xu Tit ở trường. Sở thích của Xu Tit là đọc sách và bơi lội nên cũng khá dễ dàng để sắp xếp cho Xu Tit giải trí sau những giờ học trên lớp”, mẹ em cho hay.

Sự đồng hành của gia đình cũng là điều Xu Tit nhắc đến khi nói về hành trình nghệ thuật. Em cho biết mình có không gian để trải nghiệm và tự tìm hiểu điều bản thân yêu thích.

“Gia đình luôn ủng hộ em trong những hoạt động nghệ thuật và tôn trọng lựa chọn của em, dù sau này em có tiếp tục theo đuổi nghệ thuật hay không”, Xu Tit chia sẻ.

Mẹ Xu Tit cho biết gia đình không định sẵn con đường tương lai cho em. Theo gia đình, dù lựa chọn lĩnh vực nào, việc tiếp tục học hỏi và xây dựng nền tảng kiến thức vẫn cần được duy trì.

“Ở giai đoạn hiện tại cũng như trong tương lai, gia đình vẫn định hướng cho Xu Tit làm việc gì cũng cần có kiến thức vững vàng nên học tập là không ngừng nghỉ, kể cả con có muốn làm nghệ thuật cũng vậy. Khi con có kiến thức thì những việc con làm sẽ hay hơn, có chiều sâu hơn và đạt kết quả tốt hơn. Gia đình luôn tôn trọng và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Xu Tit cho dù sau này con có quyết định theo hay không theo con đường nghệ thuật”, mẹ em cho hay.

Theo mẹ Xu Tit, sự đón nhận của khán giả cũng mang đến cho em niềm vui trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Gia đình không xem đó là áp lực mà coi sự yêu mến của khán giả như một nguồn động viên đối với em.

“Từ lúc Xu Tit tham gia nghệ thuật đến giờ, được khán giả biết đến, thương yêu và đón nhận chính là một động lực và niềm hạnh phúc của Xu Tit nên con cũng như gia đình không thấy có áp lực”, mẹ em chia sẻ.