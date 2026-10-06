Cuộc sống hôn nhân của Hoài Lâm ở tuổi 31

Tối 5/10, Hoài Lâm chia sẻ loạt khoảnh khắc tại nhà riêng trước thềm hôn lễ. Nam nghệ sĩ diện trang phục giản dị, đứng bên người thân, họ hàng và một số bạn bè. Kèm hình ảnh, Hoài Lâm viết: “5/10/2026, vẫn đang chờ đợi, cuộc sống hôn nhân”, nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả.

Trước đó cùng ngày, Hoài Lâm và Ngọc Trinh đã tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng của cô dâu ở Vĩnh Long. Gia đình hai bên thống nhất thực hiện lễ gia tiên trong phạm vi gia đình, giữ không khí ấm cúng và riêng tư theo phong tục miền Tây. Sau lễ vu quy, cặp đôi sẽ tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại nhà riêng của Hoài Lâm ở xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long vào trưa 6/10.

Hoài Lâm chia sẻ.

Không gian lễ cưới của Hoài Lâm được trang hoàng với hai tông màu đỏ và trắng chủ đạo. Cổng cưới tạo điểm nhấn bằng hoa tươi, lồng đèn, trong khi khu vực phông nền có tên của cô dâu, chú rể. Nam nghệ sĩ cũng hé lộ một số góc của sân khấu chính cùng những hình ảnh cưới của hai vợ chồng.

Trong lễ vu quy, cô dâu Ngọc Trinh nhận được nhiều trang sức vàng từ cha mẹ hai bên. Theo những hình ảnh được chia sẻ, Hoài Lâm cũng liên tục chăm sóc vợ trong ngày trọng đại, từ cầm quạt cho đến chỉnh váy cho cô dâu. Những khoảnh khắc giản dị này khiến ngày vui của Hoài Lâm và Ngọc Trinh nhận được nhiều sự quan tâm.

Hoài Lâm cũng liên tục chăm sóc vợ trong ngày trọng đại. Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh sinh năm 2004, kém Hoài Lâm khoảng 9 tuổi và cùng quê Vĩnh Long với chồng. Cô hiện kinh doanh online. Cặp đôi vốn giữ chuyện tình cảm khá kín tiếng trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Trước ngày cưới, Hoài Lâm từng có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình xây dựng mối quan hệ với bạn đời. Trong lời cầu hôn hồi tháng 9, nam nghệ sĩ cho biết anh muốn học cách thấu hiểu, lắng nghe và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hoài Lâm cũng ra mắt Bên em, ca khúc do anh sáng tác dành tặng bạn đời.

Hoài Lâm và vợ trong lễ cưới ngày 6/10 tại nhà trai. Ảnh: FBNV

Bên cạnh chuyện đời tư, Hoài Lâm những năm qua cũng có dấu mốc đáng chú ý trên màn ảnh. Anh từng tham gia các phim Quý tử bất đắc dĩ, Tía tôi là cao thủ, Yêu em bất chấp và trở lại điện ảnh sau thời gian dài với Thiên Đường Máu. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Hoài Lâm trên màn ảnh rộng sau khoảng 7 năm.

Ở thời điểm hiện tại, sự chú ý dành cho Hoài Lâm tập trung vào ngày vui bên Ngọc Trinh. Sau một lễ vu quy được tổ chức gọn gàng tại nhà gái, cặp đôi tiếp tục đón người thân, bạn bè và đồng nghiệp trong tiệc cưới tại nhà trai ở Vĩnh Long. Dự kiến một số nghệ sĩ thân thiết như Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh tham dự đám cưới.

Những hình ảnh đầu tiên trong hôn lễ đang được Hoài Lâm chia sẻ nhận nhiều lời chúc từ khán giả. Cuộc sống hôn nhân của Hoài Lâm vì thế trở thành dấu mốc mới trong hành trình của nam nghệ sĩ, sau những thay đổi đáng chú ý trong cả cuộc sống lẫn công việc.