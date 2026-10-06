'Mỹ nhân đẹp nhất 2026' xin lỗi

Theo Daily Mail, một clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên Anne Hathaway điều phối các nhiếp ảnh gia tại buổi ra mắt phim Verity ở New York trở nên "viral" trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, minh tinh 43 tuổi không ngần ngại chỉ tay và hướng dẫn các tay máy để chụp ảnh cùng hai bạn diễn Dakota Johnson, Josh Hartnett. Sự việc sau đó gây tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên "ra lệnh" cho các nhiếp ảnh gia chỉ để có những bức ảnh đẹp nhất.

Xuất hiện trên chương trình The Tonight Show, khi MC Jimmy Fallon nhắc lại khoảnh khắc nói trên, Anne thốt lên: "Tôi biết anh định chiếu gì rồi, thật đáng sợ, đúng là cơn ác mộng".

Anne Hathaway đang ra sức quảng bá cho dự án Verity. Ảnh: Film Magic.

Giải thích về hành động của mình, ngôi sao giành giải Oscar thừa nhận cô đã vô thức chuyển sang "chế độ làm mẹ". Cô giải thích: "Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi. Lúc đó đoàn phim quá đông, các nhiếp ảnh gia bắt đầu khó chịu và bầu không khí trở nên căng thẳng". Dù vậy, ngay sau khi sự kiện kết thúc, Anne mới giật mình nhận ra hành động có phần hơi thái quá của mình.

"Tôi cố giúp họ lấy góc chụp đẹp, nhưng xong rồi mới nhớ ra là vẫn còn camera quay video. Tôi thấy xấu hổ. Tôi xin lỗi mọi người. Tối hôm đó phiên bản 'nghiêm túc quá đà' của tôi đã lỡ bộc phát", cô cười và chia sẻ.

Sự kiện kể trên cũng chứng kiến màn tương tác giữa Anne và Dakota Johnson. Khi Anne mải mê điều phối đám đông, Dakota (37 tuổi) nhún nhảy tại chỗ rồi âu yếm chạm vào bụng bầu của đồng nghiệp. Cả hai thể hiện sự thân thiết sau thời gian dài quay phim và đi tour quảng bá cùng nhau.

Bộ phim điện ảnh Verity được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Colleen Hoover. Trong phim, Anne vào vai nữ nhà văn nổi tiếng Verity Crawford, người gặp tai nạn bí ẩn khiến cô không thể tiếp tục công việc. Dakota thủ vai Lowen Ashleigh, nữ tác giả trẻ được thuê viết tiếp các phần sách còn dang dở, còn Josh Hartnett đóng vai Jeremy - người chồng tận tụy của Verity. Khi đến làm việc tại biệt thự của gia đình, Lowen phát hiện ra bản thảo dở dang chứa đựng nhiều bí mật đen tối.

Tác phẩm vừa đạt doanh thu ấn tượng khi dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu ra mắt với 32,6 triệu USD, vượt qua cả bộ phim Digger của tài tử Tom Cruise.

Thời gian qua, Anne Hathaway trải qua lịch trình công việc bận rộn. Trong năm nay, nữ diễn viên tham gia nhiều dự án điện ảnh, bao gồm The Devil Wears Prada 2, Mother Mary, The Odyssey, The End of Oak Street và Verity. Hồi tháng 4, Anne Hathaway được tạp chí People vinh danh là gương mặt trang bìa và là người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026.