Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tiết lộ lý do không dự đám cưới Hoài Lâm

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh Hoài Lâm cùng vợ Ngọc Trinh trong ngày trọng đại. Dù không thể trực tiếp có mặt để chung vui cùng người em thân thiết, nam nhạc sĩ vẫn dành những lời chúc đầy tình cảm, đồng thời nhắc lại chặng đường gắn bó với Hoài Lâm suốt khoảng một thập kỷ qua.

Hoài Lâm chính thức tổ chức đám cưới với cô dâu Ngọc Trinh tại quê nhà.

Nguyễn Minh Cường cho biết lịch trình công việc dày đặc khiến anh không thể sắp xếp thời gian tham dự đám cưới. Nam nhạc sĩ tiết lộ bản thân đã cố gắng thu xếp nhưng cuối cùng vẫn không thể có mặt trong ngày vui của người em mà anh dành nhiều tình cảm. "Hôm nay ngày vui của em trai Hoài Lâm. Anh Cường rất tiếc vì lịch trình làm việc đợt này hơi dày và dù đã rất rất rất cố gắng sắp xếp nhưng không thể có mặt để chung vui cùng em Lâm được", Nguyễn Minh Cường chia sẻ.

Không thể đến trực tiếp, nam nhạc sĩ lựa chọn gửi lời chúc từ phương xa. Đáng chú ý, thay vì chỉ dành những lời chúc xã giao, Nguyễn Minh Cường nhắc đến Hoài Lâm bằng cách gọi thân mật "em trai", đồng thời chia sẻ hình ảnh về một người em mà anh đã biết từ những ngày đầu gặp gỡ.

"Đối với anh Cường, Hoài Lâm luôn là đứa em trai hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép như cái lần đầu anh em mình gặp nhau cách đây 10 năm trước vậy", nam nhạc sĩ viết.

Sau 10 năm, điều khiến Nguyễn Minh Cường trân trọng ở Hoài Lâm dường như không chỉ nằm ở tài năng âm nhạc. Trong mắt anh, nam ca sĩ vẫn giữ được những nét tính cách khiến người khác yêu quý. Chính sự chân thành và hiền lành ấy cũng là một trong những lý do Nguyễn Minh Cường dành cho Hoài Lâm những lời nhắn nhủ đặc biệt trong ngày trọng đại.

Nguyễn Minh Cường cho biết lịch trình công việc dày đặc khiến anh không thể sắp xếp thời gian tham dự đám cưới Hoài Lâm

Nam nhạc sĩ cũng cho rằng Hoài Lâm xứng đáng nhận được nhiều tình yêu thương từ những người xung quanh. Anh gửi lời chúc người em luôn hạnh phúc, viên mãn với những gì đang có, như một lời động viên dành cho Hoài Lâm khi bước vào một chặng đường mới của cuộc đời. "Em xứng đáng nhận được nhiều sự yêu thương của mọi người xung quanh. Anh Cường chúc em Lâm luôn hạnh phúc, mỹ mãn với những điều mà em đang có nhé", Nguyễn Minh Cường nhắn nhủ.

Đằng sau những lời chúc ấy là một mối quan hệ đặc biệt đã được xây dựng qua âm nhạc. Nguyễn Minh Cường chính là nhạc sĩ đứng sau hai ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi Hoài Lâm là Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi. Đây cũng là hai sản phẩm từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Trong đó, Hoa nở không màu được xem là một trong những ca khúc đáng nhớ nhất trong hành trình âm nhạc của Hoài Lâm. Ca khúc gây chú ý bởi giai điệu buồn, ca từ giàu cảm xúc và đặc biệt là cách thể hiện đầy nội lực của Hoài Lâm. Giọng hát của nam ca sĩ được đánh giá phù hợp với màu sắc trữ tình, da diết trong những sáng tác của Nguyễn Minh Cường.

Sự kết hợp giữa hai người vì thế không chỉ tạo ra những bản hit mà còn góp phần hình thành một dấu ấn riêng trong âm nhạc của Hoài Lâm. Sau những thành công ban đầu, Nguyễn Minh Cường và Hoài Lâm tiếp tục có dịp đồng hành trong nhiều dự án khác nhau. Mỗi lần tái hợp, khán giả lại có thêm một lý do để nhớ đến mối duyên giữa người viết nhạc và giọng ca thể hiện.

Nguyễn Minh Cường chính là nhạc sĩ đứng sau hai ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi Hoài Lâm

Điều đáng nói là tình cảm giữa Nguyễn Minh Cường và Hoài Lâm dường như đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một mối quan hệ hợp tác đơn thuần. Sau khoảng 10 năm quen biết, nam nhạc sĩ vẫn gọi Hoài Lâm là "em trai" và dành cho anh những lời nhận xét đầy trìu mến.

Trong showbiz, không phải mối quan hệ đồng nghiệp nào cũng có thể duy trì sự gắn bó trong thời gian dài. Với Nguyễn Minh Cường và Hoài Lâm, âm nhạc có lẽ chính là sợi dây kết nối cả hai. Từ những ca khúc được khán giả yêu thích cho đến những câu chuyện đời thường, mối quan hệ ấy dần được bồi đắp theo thời gian. Bởi vậy, việc Nguyễn Minh Cường không thể có mặt trong ngày vui của Hoài Lâm cũng để lại một chút tiếc nuối. Tuy nhiên, khoảng cách và lịch trình công việc không thể ngăn anh gửi đến người em những lời chúc chân thành nhất.

Với Hoài Lâm, đám cưới không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đời sống cá nhân mà còn mở ra một chặng đường mới. Trong khoảnh khắc ấy, sự hiện diện của những người thân yêu chắc chắn mang ý nghĩa đặc biệt. Và dù không thể trực tiếp đứng bên cạnh Hoài Lâm, Nguyễn Minh Cường vẫn lựa chọn cách gửi lời chúc từ xa, nhắc lại tình cảm dành cho người em đã đồng hành cùng mình suốt một thập kỷ.

Dù không thể trực tiếp đứng bên cạnh Hoài Lâm, Nguyễn Minh Cường vẫn lựa chọn cách gửi lời chúc từ xa.