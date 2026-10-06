Mỹ nhân 10X từng có vòng eo 55cm, nay lấy cầu thủ nổi tiếng, làm mẹ một con vẫn dáng nuột nà, sống trong biệt thự 4 tầng

Mới đây, Doãn Hải My thu hút sự chú ý khi chia sẻ những hình ảnh trong chuyến du lịch cùng gia đình. Đáng chú ý, đây là một trong những lần hiếm hoi bà xã Đoàn Văn Hậu đăng ảnh diện áo tắm trên trang cá nhân.

Người đẹp lựa chọn thiết kế áo tắm một mảnh, phối thêm sơ mi khoác ngoài khi xuất hiện trên bãi biển. Trang phục giúp bà mẹ một con khoe vóc dáng thon gọn nhưng vẫn giữ phong cách khá kín đáo, thanh lịch quen thuộc.

Sau một lần sinh nở, vòng eo nhỏ và đôi chân thon dài của Doãn Hải My nhanh chóng trở thành tâm điểm. Dưới những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người dành lời khen cho sắc vóc của bà xã Đoàn Văn Hậu.

Từng có vòng eo 55cm, lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam

Doãn Hải My sinh năm 2001 tại Hà Nội. Cô được biết đến với hình ảnh một "tiểu thư Hà thành", lớn lên trong gia đình có điều kiện khi bố mẹ đều hoạt động kinh doanh.

Năm 2020, Hải My ghi danh Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm tham dự cuộc thi, cô cao 1,67m, số đo ba vòng 78-55-89cm. Trong đó, vòng eo 55cm là một trong những lợi thế hình thể nổi bật của người đẹp.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Hải My còn có thành tích học tập và khả năng ngoại ngữ tốt. Tại Hoa hậu Việt Nam 2020, cô lọt Top 10 chung cuộc và giành giải Người đẹp tài năng.

Doãn Hải My từng tiết lộ bản thân thuộc tạng người khó tăng cân. Tuy nhiên, cô vẫn chú ý chế độ ăn uống và duy trì vận động để giữ vóc dáng.

Sau khi sinh con đầu lòng, nàng WAG nhanh chóng lấy lại thân hình thon gọn. Thay vì theo đuổi hình ảnh quá gợi cảm, Hải My thường lựa chọn phong cách nữ tính, thanh lịch. Vì vậy, những lần cô xuất hiện với áo tắm càng dễ nhận được sự chú ý.

Bên cạnh những lời khen về vóc dáng, phong cách thời trang của Doãn Hải My đôi lúc cũng tạo ra những ý kiến trái chiều. Có thời điểm, cách phối nhiều màu sắc và họa tiết của cô bị nhận xét chưa tôn được lợi thế ngoại hình. Tuy nhiên, người đẹp vẫn được đánh giá cao nhờ gương mặt thanh tú, làn da sáng cùng phong cách nhẹ nhàng đặc trưng.

Lấy cầu thủ nổi tiếng, sinh con vẫn tiếp tục học Thạc sĩ

Chuyện tình giữa Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu từng nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá.

Cặp đôi công khai tình cảm sau thời gian tìm hiểu và tổ chức đám cưới vào năm 2023. Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, sở hữu chiều cao khoảng 1,85-1,86m và từng là gương mặt quen thuộc của đội tuyển Việt Nam.

Năm 2024, vợ chồng Doãn Hải My đón con trai đầu lòng, tên thân mật là Lúa. Sau khi làm mẹ, người đẹp 10X dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhưng không từ bỏ những kế hoạch riêng. Cô tiếp tục kinh doanh, hợp tác với các nhãn hàng và theo đuổi việc học.

Hiện Doãn Hải My đang theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội. Cuộc sống gia đình của cặp đôi cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm. Từ tháng 10/2025, vợ chồng Đoàn Văn Hậu cùng con trai chuyển về sinh sống trong căn biệt thự 4 tầng tại một khu dân cư cao cấp ở Hà Nội.

Trên mạng xã hội, thay vì liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Doãn Hải My chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, chăm con, học tập và những chuyến du lịch cùng gia đình.

Ở tuổi 25, cô vẫn giữ được sức hút dù không hoạt động showbiz quá sôi nổi. Mỗi lần xuất hiện, từ nhan sắc, phong cách thời trang cho đến cuộc sống bên chồng cầu thủ của nàng WAG đều dễ dàng trở thành chủ đề được chú ý.