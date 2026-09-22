Trafigura lập công ty tàu dầu riêng

Ngày thứ Hai, Trafigura cho biết đã thành lập một công ty thành viên chuyên biệt mang tên Volare Shipping Ltd, với mục tiêu sở hữu, vận hành và mở rộng đội tàu chở dầu hiện đại. Đội tàu này sẽ do bộ phận vận tải biển toàn cầu của Trafigura quản lý về mặt thương mại.

Hiện Volare Shipping đang vận hành 6 tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) và đã đặt đóng thêm 8 tàu mới, dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2026-2028.

Volare Shipping cũng cho biết đang xem xét thực hiện một đợt phát hành riêng lẻ nhằm huy động khoảng 500 triệu USD, sau đó dự kiến niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn Euronext Growth Oslo.

Sau khi niêm yết theo kế hoạch, Trafigura sẽ là cổ đông chi phối của Volare Shipping, tập đoàn kinh doanh hàng hóa này cho biết.

Với điều kiện được chấp thuận niêm yết và hoàn tất thành công đợt phát hành riêng lẻ, cổ phiếu Volare Shipping dự kiến bắt đầu giao dịch trên Euronext Growth Oslo vào khoảng ngày 5/10/2026, với mã chứng khoán VLCC.

Trafigura cho biết hiện đang quản lý khoảng 500 tàu thuộc nhiều phân khúc khác nhau, trong đó có khoảng 250 tàu chở dầu.

"Các yếu tố nền tảng dài hạn của hoạt động vận chuyển dầu thô vẫn đang hỗ trợ thị trường, và một công ty chuyên biệt được niêm yết trên sàn sẽ giúp các nhà đầu tư của Volare Shipping tiếp cận trực tiếp với lĩnh vực này", ông Andrea Olivi, Giám đốc toàn cầu phụ trách vận tải biển của Trafigura kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Volare Shipping, cho biết.

"Oslo là nơi đặt một trong những sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu thế giới dành cho các công ty vận tải biển", ông Olivi nói thêm.

Theo ông Alexandre Duff, Tổng giám đốc điều hành Volare Shipping: "Đợt phát hành riêng lẻ được dự kiến sẽ cung cấp đầy đủ nguồn vốn cho chương trình đóng tàu mới hiện nay, trong khi năng lực vận hành đã được chứng minh sẽ giúp Volare Shipping tạo ra giá trị hấp dẫn trong dài hạn cho tất cả cổ đông".

Động thái gia nhập sâu hơn vào thị trường tàu chở dầu của Trafigura diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz đã đẩy giá cước vận tải dầu lên mức cao kỷ lục.

Giá thuê tàu chở dầu theo ngày gần đây đã vượt 1 triệu USD lần đầu tiên trong lịch sử, trong bối cảnh nguồn cung tàu phục vụ vận chuyển dầu thô và nhiên liệu ngày càng thắt chặt, trong khi các chủ tàu ngày càng không muốn mạo hiểm đưa tàu qua eo biển Hormuz.