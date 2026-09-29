Việt Nam và Đà Nẵng đã ghi điểm tuyệt đối trong thu hút khách từ thị trường Nga- CIS

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.

Trong bối cảnh du lịch quốc tế phục hồi mạnh mẽ, sự thay đổi trong cách du khách Nga - CIS tìm kiếm thông tin, so sánh điểm đến và lập kế hoạch kỳ nghỉ đang đặt ra những bài toán mới cho ngành du lịch Việt Nam. VnEconomy đã phỏng vấn bà Nguyễn Thư, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Yandex Ads tại Việt Nam, về nhu cầu du lịch, xu hướng tìm kiếm, hành vi quan tâm điểm đến của nhóm khách hàng tiềm năng này dựa trên những số liệu thực tế.

Từ dữ liệu Yandex Ads, xin bà cho biết những thay đổi đáng chú ý nhất trong cách du khách Nga - CIS trong tìm kiếm thông tin, so sánh điểm đến và lập kế hoạch kỳ nghỉ là gì? Những thay đổi đó tạo ra cơ hội tiếp cận nào cho Đà Nẵng và doanh nghiệp du lịch Việt Nam?

Dữ liệu từ Yandex Ads (quý 4/2025) cho thấy một bức tranh rất rõ nét về sự cẩn trọng và kỹ lưỡng của du khách Nga. Cụ thể, hành trình trung bình từ lần tìm kiếm khách sạn đầu tiên đến khi chốt đặt phòng kéo dài khoảng 40 ngày – phản ánh một quy trình lên kế hoạch dài hơi.

Bà Nguyễn Thư, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Yandex Ads tại Việt Nam.

"Sự bùng nổ này không đơn thuần là sự phục hồi tạm thời sau giai đoạn gián đoạn mà là một sự dịch chuyển mang tính cấu trúc dài hạn. Khách du lịch Nga đang tìm kiếm những thị trường thay thế ổn định, thân thiện và có hạ tầng du lịch chất lượng cao tại châu Á. Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đã ghi điểm tuyệt đối nhờ hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa dạng, sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên, dịch vụ lưu trú đẳng cấp và các chuỗi sự kiện tầm cỡ quốc tế".

Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm các loại hình lưu trú chuyên biệt chứng kiến mức tăng trưởng đột biến: Khách sạn nghỉ dưỡng SPA tăng +534%, khách sạn boutique tăng +839% và khách sạn nghệ thuật (Art hotels) tăng +854% (so sánh giai đoạn tháng 10 - 12/2025 với cùng kỳ năm 2024). Điều này cho thấy du khách không chỉ đi nghỉ dưỡng thông thường mà có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm có chiều sâu, mang tính cá nhân hóa cao. Đây là cơ hội lớn cho các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Nẵng biết cách làm nổi bật các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và không gian nghệ thuật độc đáo.

Khi du khách Nga cân nhắc một kỳ nghỉ ở Đông Nam Á, dữ liệu Yandex Ads cho thấy Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, đang được quan tâm ở những khía cạnh nào? Đà Nẵng có thể tập trung vào nhu cầu nào để tạo sự khác biệt, thưa bà?

Việt Nam đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng du lịch ấn tượng nhất khu vực châu Á với +163%, bỏ xa các đối thủ như Malaysia (+66%), Nhật Bản (+65%) và Trung Quốc (+63%) (theo YoY năm 2025).

Về thị phần quan tâm tìm kiếm, Trung Quốc hiện chiếm 31%, Thái Lan 29% và Việt Nam theo sát ở mức 21%. Đặc biệt, xét riêng về lượt tìm kiếm khách sạn, Việt Nam vươn lên dẫn đầu khu vực với mức tăng đột biến +371%, trong khi Thái Lan chỉ đạt +2% (Q4/2025 so với Q4/2024).

Ngày 25/9/2026, Yandex Ads được ngành Du lịch Đà Nẵng vinh danh là đối tác chiến lược hiệu quả đã đồng hành cùng thành phố trong hoạt động quảng bá điểm đến tới thị trường Nga & CIS. Vai trò của Yandex Ads không chỉ nằm ở việc cung cấp dữ liệu và góc nhìn về xu hướng tìm kiếm, hành vi quan tâm điểm đến, dịch vụ lưu trú và nhu cầu du lịch của nhóm khách Nga & CIS, mà còn góp phần cho thấy cách các tín hiệu số và giải pháp quảng cáo công nghệ có thể hỗ trợ Đà Nẵng tiếp cận, thấu hiểu và cạnh tranh hiệu quả hơn trong thị trường du lịch quốc tế.

Thêm vào đó, số liệu thực tế từ Tổng cục Thống kê/Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho thấy lượng khách từ Nga và các nước CIS tính đến tháng 8/2026 đã đạt 1.478.040 lượt – vượt tổng lượng khách của bất kỳ năm nào trước đại dịch, trong đó riêng thị trường Nga đã cán mốc hơn 1 triệu lượt.

Để tạo sự khác biệt, Đà Nẵng cần tận dụng lợi thế về phân khúc khách hàng chi tiêu cao. Theo dữ liệu tháng 12/2025, có khoảng 48% du khách thuộc phân khúc trung lưu, trong khi nhóm có thu nhập cao và cao cấp chiếm gần 50%. Đây là tỷ lệ khẳng định Việt Nam là điểm đến hàng đầu của nhóm du khách Nga chi tiêu cao tại Đông Nam Á, vượt trội so với mức trung bình 38% của toàn khu vực.

Tìm kiếm, gợi ý, bản đồ và AI đang thay đổi cách du khách khám phá và so sánh các điểm đến ra sao? Các doanh nghiệp du lịch nên điều chỉnh gì, thưa bà?

Hành trình du lịch ngày nay đã trở nên số hóa, phân mảnh và cá nhân hóa hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, khách sạn chiếm tới 51% tổng lượng tìm kiếm du lịch liên quan đến Việt Nam, vượt xa tour du lịch (19%) và vé máy bay (11%). Điều này chứng minh cơ sở lưu trú đang đóng vai trò là yếu tố then chốt (core factor) trong việc quyết định lựa chọn điểm đến.

Khi các công cụ tìm kiếm tích hợp AI và bản đồ thông minh lên ngôi, du khách có xu hướng tự thiết kế lịch trình riêng thay vì mua tour truyền thống rập khuôn. Chân dung người dùng chủ động tra cứu thông tin hiện tại phần lớn là nữ giới (69%), tập trung ở độ tuổi 35 - 44 tuổi (31%), tiếp theo là 45 - 54 tuổi (23%) và 25 - 34 tuổi (22%). Ngoài ra, mô hình du lịch gia đình vẫn giữ ưu thế lớn khi có 25% khách hàng có con trong độ tuổi 11 - 16 và 23% có con nhỏ từ 3 - 6 tuổi. Do đó, các doanh nghiệp phải số hóa dữ liệu dịch vụ, cung cấp các gói ưu đãi gia đình, tour thiết kế riêng, kết hợp giải trí gia đình và các dịch vụ "phút chót" để đón đầu thuật toán gợi ý của nền tảng số.

Việt Nam đang ghi nhận mức độ quan tâm mạnh hơn từ khách Nga & CIS. Theo bà, đâu là yếu tố đang thúc đẩy xu hướng này và đây là sự phục hồi tạm thời hay thay đổi dài hạn?

Sự bùng nổ này không đơn thuần là sự phục hồi tạm thời sau giai đoạn gián đoạn mà là một sự dịch chuyển mang tính cấu trúc dài hạn. Khách du lịch Nga đang tìm kiếm những thị trường thay thế ổn định, thân thiện và có hạ tầng du lịch chất lượng cao tại châu Á. Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đã ghi điểm tuyệt đối nhờ hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa dạng, sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên, dịch vụ lưu trú đẳng cấp và các chuỗi sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Hướng đến năm 2027, bà đề xuất những ưu tiên nào để Đà Nẵng ứng dụng dữ liệu và Yandex Ads hiệu quả hơn trong việc thu hút khách từ thị trường Nga- CIS?

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và bứt phá trong năm 2027, tôi xin đề xuất 3 ưu tiên chiến lược.

Một là, ứng dụng dữ liệu hành vi theo thời gian thực (Real-time Data Targeting): Thay vì quảng cáo diện rộng, các cơ quan xúc tiến và khách sạn cần phân tích chính xác "cửa sổ 40 ngày" lập kế hoạch của du khách Nga để phân phối thông điệp và ưu đãi đúng thời điểm họ đang so sánh dịch vụ lưu trú (khách sạn, resort SPA, boutique hotel).

Hai là, cá nhân hóa trải nghiệm theo phân khúc gia đình và khách chi tiêu cao: Xây dựng các chiến dịch tiếp thị nhắm đến nhóm khách hàng cốt lõi (phụ nữ 35–54 tuổi, các gia đình có con nhỏ/con tuổi thiếu niên), làm nổi bật các dịch vụ nghỉ dưỡng trọn gói, giải trí gia đình và du thuyền.

Ba là, tối ưu hóa các tín hiệu số địa phương (Digital Signals & Maps): Đưa các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và điểm đến xuất hiện nhất quán trên các công cụ tìm kiếm và bản đồ số, giúp du khách dễ dàng tự lên lịch trình cá nhân hóa khi đến Đà Nẵng.