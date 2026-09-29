Nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng xuất khẩu sang thị trường châu Âu

Tiếp nối những kết quả của Giai đoạn 1, Hội thảo khởi động Giai đoạn 2 của Dự án “Tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử" được tổ chức nhằm giới thiệu mục tiêu, kế hoạch triển khai và tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia Giai đoạn 2; chia sẻ kinh nghiệm, góc nhìn từ phía Việt Nam và các câu chuyện thành công từ Giai đoạn 1; và trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế như Alibaba.com.

Hội thảo khởi động Giai đoạn 2 của Dự án "Tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử" do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Chương trình SheTrades của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC SheTrades), cùng Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 29/9/2026

Nâng cao năng lực số, tăng khả năng tiếp cận thị trường thông qua thương mại điện tử

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đào Việt Anh - Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại cho biết, trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, thương mại điện tử xuyên biên giới đã trở thành một trong những kênh quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý và hiệu quả cao. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, đây không chỉ là cơ hội mở rộng thị trường mà còn là động lực để đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Đào Việt Anh, giai đoạn 1 của Dự án, được triển khai từ năm 2024 đến năm 2025 đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Hơn 200 doanh nghiệp được đào tạo về thương mại điện tử và xuất khẩu; 32 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng gian hàng trên nền tảng Alibaba.com; nhiều doanh nghiệp đã bước đầu tiếp cận khách hàng quốc tế và nhận được những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên thông qua môi trường số.

“Những kết quả này đã khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình hợp tác giữa các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp”, ông Đào Việt Anh nhấn mạnh, đồng thời cho biết, tiếp nối những thành công đó, Giai đoạn 2 của Dự án chính thức được khởi động với kỳ vọng mở rộng phạm vi tác động và tạo ra nhiều giá trị bền vững hơn cho doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Đào Việt Anh - Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại phát biểu tại Hội thảo

Trong giai đoạn mới, Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nâng cao năng lực số, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện hơn.

“Mong rằng, Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam những kiến thức, công cụ và cơ hội thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng hoạt động xuất khẩu sang thị trường châu Âu”, ông Đào Việt Anh bày tỏ.

Nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Tại Hội thảo, đại diện Cục Xúc tiến thương mại cũng đã giới thiệu các hoạt động, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp không chỉ phát triển thị trường trong nước mà còn mở rộng xuất khẩu, xây dựng thương hiệu và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Trong đó, thông qua Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm, chương trình giao thương, khảo sát thị trường và kết nối với các nhà nhập khẩu, tập đoàn phân phối nước ngoài.

Thông qua các đề án, doanh nghiệp có thể được hỗ trợ một phần chi phí thuê gian hàng, mặt bằng, tuyên truyền, quảng bá và tổ chức giao thương theo quy định. Cùng với đó, Chương trình cũng hỗ trợ mời các đoàn doanh nghiệp, nhà nhập khẩu và tập đoàn phân phối quốc tế đến Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng. Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện giảm chi phí tiếp cận thị trường, gặp gỡ trực tiếp các đối tác tiềm năng và tìm kiếm cơ hội hình thành những đơn hàng xuất khẩu có giá trị lớn.

Đối với Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, đây không đơn thuần là một giải thưởng hay hình thức tôn vinh doanh nghiệp, mà là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ. Chương trình hướng tới xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu và củng cố vị thế tại thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Việc có sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín trong quá trình tiếp cận đối tác, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường. Chương trình được triển khai trên nền tảng ba giá trị cốt lõi gồm “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, đồng thời từng bước bổ sung các tiêu chí gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị bền vững và trách nhiệm xã hội.

Chương trình “Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030” (gọi tắt là Go Global) được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và hiện diện tại thị trường nước ngoài một cách bài bản, hiệu quả và bền vững hơn, khắc phục tình trạng doanh nghiệp tự tìm kiếm thị trường hoặc đầu tư ra nước ngoài theo hướng nhỏ lẻ, thiếu thông tin và sự hỗ trợ cần thiết

Một chương trình mới nổi bật là Chương trình “Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030”, gọi tắt là GoGlobal. Chương trình được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và hiện diện tại thị trường nước ngoài một cách bài bản, hiệu quả và bền vững hơn, khắc phục tình trạng doanh nghiệp tự tìm kiếm thị trường hoặc đầu tư ra nước ngoài theo hướng nhỏ lẻ, thiếu thông tin và sự hỗ trợ cần thiết.

Các hoạt động hỗ trợ tập trung vào nâng cao năng lực quốc tế hóa; tư vấn chiến lược thâm nhập thị trường; kết nối đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ pháp lý, sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tại thị trường nước ngoài. Đến năm 2030, Chương trình đặt mục tiêu đào tạo khoảng 10.000 lượt doanh nghiệp về đầu tư, kinh doanh quốc tế; hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch quốc tế hóa và hỗ trợ chuyên sâu cho 100 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài hoặc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngoài ra, Cục Xúc tiến thương mại cũng thường xuyên tổ chức các đoàn doanh nghiệp, khu gian hàng quốc gia, hội chợ, triển lãm và hoạt động kết nối giao thương tại những thị trường trọng điểm. Trong đó, nhiều sự kiện quy mô lớn, kết nối doanh nghiệp trong nước với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và tập đoàn bán lẻ quốc tế được tổ chức. Đồng thời, hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương cũng được đẩy mạnh thông qua việc quảng bá môi trường đầu tư, kết nối các địa phương và khu công nghiệp của Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài.

Thông qua các chương trình này giúp từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực, xây dựng thương hiệu, tiết giảm chi phí tiếp cận thị trường, kết nối với các đối tác tiềm năng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hình thành hệ sinh thái thương mại điện tử hỗ trợ nữ doanh nhân

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Jens Kuitert - Bí thư thứ hai Chính trị, Báo chí và Văn hóa, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam bày tỏ mong muốn trong Giai đoạn 2, nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ tăng cường sự hiện diện trên các thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử.

Theo ông Jens Kuitert, chính sách thương mại quốc tế của Hà Lan hướng tới lợi ích chung và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho Việt Nam, Hà Lan cùng các đối tác. Trong đó, tinh thần kinh doanh của phụ nữ có vai trò quan trọng, góp phần khai thác những tiềm năng kinh tế chưa được phát huy đầy đủ. Khi doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phát triển, các nữ doanh nhân cũng có thêm điều kiện tuyển dụng và đầu tư cho thế hệ trẻ, cũng như phụ nữ tại địa phương. Cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ, những nỗ lực này có thể tạo ra lợi ích lâu dài.

Là một đối tác của Sáng kiến SheTrades, đại diện Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam phát triển trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Ông Jens Kuitert - Bí thư thứ hai Chính trị, Báo chí và Văn hóa, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Về Giai đoạn 2 của Dự án "Tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử", bà Nguyễn Bảo Thoa - Điều phối viên quốc gia ITC SheTrades cho biết, Giai đoạn 2 dự kiến được triển khai trong 12 tháng, gồm 3 hợp phần chính. Trong đó, khoảng 100 nữ doanh nhân sẽ được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về thương mại điện tử xuyên biên giới và thị trường châu Âu; 15 doanh nghiệp được lựa chọn để nhận hỗ trợ chuyên sâu về tham gia nền tảng Alibaba.com, hoàn thiện gian hàng, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đồng thời, Dự án sẽ xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thông qua việc hình thành câu lạc bộ thương mại điện tử dành cho nữ doanh nhân, đào tạo giảng viên nguồn và kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, tổ chức hỗ trợ thương mại cùng các đối tác về nền tảng số, logistics và thanh toán.

Các doanh nghiệp tham gia cần đáp ứng một số tiêu chí như do phụ nữ lãnh đạo hoặc có phụ nữ nắm giữ trên 25% vốn góp; có sản phẩm sẵn sàng xuất khẩu; bố trí nhân sự phụ trách thương mại điện tử; có định hướng tiếp cận thị trường châu Âu và sẵn sàng đối ứng một phần chi phí theo quy định.

Giai đoạn 2 của Dự án "Tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử" dự kiến được triển khai trong 12 tháng, gồm 3 hợp phần chính

Mục tiêu của Dự án không chỉ là hỗ trợ một số doanh nghiệp trong thời gian triển khai mà còn hình thành mạng lưới có khả năng tiếp tục lan tỏa kiến thức, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác. Để đưa những sản phẩm giàu bản sắc của Việt Nam đến với người mua châu Âu, doanh nghiệp không chỉ cần sản phẩm tốt mà còn phải đáp ứng yêu cầu về quản trị, công nghệ, tiêu chuẩn, thương hiệu và năng lực kết nối thị trường.