Giá vàng giảm sâu, thủng mốc 140 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 29/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch ngày 28/9. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Có bước giảm tương tự, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 137,5 – 140,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với chiều 28/9.

Trước đó, giá vàng đã liên tục giảm trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần mới. Tính tới cuối giờ chiều 28/9, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với chốt phiên trước, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng chịu nhiều sức ép giảm.

Trên thị trường thế giới, sáng 29/9, giá vàng được niêm yết trên Kitco ở mức 4.122 USD/ounce, giảm mạnh 144 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới lao dốc khi giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó củng cố khả năng duy trì lãi suất ở mức cao.

USD cũng duy trì đà tăng khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng.

Chuyên gia phân tích của Tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia lớn nhất của Thụy Sĩ - UBS nhận định giá dầu cao hơn và khả năng thị trường gia tăng kỳ vọng về những đợt tăng lãi suất tiếp theo của Mỹ là những động lực chính đứng sau sự suy yếu gần đây của giá vàng. Bối cảnh này có thể khiến lợi suất thực của Mỹ và đồng USD duy trì ở mức cao, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, đồng thời góp phần khiến kim loại quý này tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn.

Ngoài ra, thị trường chịu thêm sức ép khi đàm phán Mỹ - Iran liên quan đến eo biển Hormuz chưa đạt tiến triển. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu khiến giá năng lượng tăng, qua đó làm gia tăng quan ngại về lạm phát và khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.

Theo Reuters, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong những ngày tới khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất ngày càng lớn.