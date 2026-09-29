Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý 3 của Việt Nam đạt 8,7%. (Ảnh: Vietnam+)

Trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý 3/2026 của Việt Nam đạt 8,7% so với cùng kỳ năm trước, tăng từ mức 8,4% trong quý 2, phản ánh đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì bất chấp những thách thức từ môi trường bên ngoài.

Nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian còn lại của năm 2026. Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP trong nửa cuối năm 2026 đạt 10,6% so với cùng kỳ năm trước và giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 9,5%. Mặc dù các bất định từ bên ngoài vẫn còn, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Các chỉ số kinh tế tháng 9 được dự báo tiếp tục phản ánh đà mở rộng của nền kinh tế. Sản xuất công nghiệp dự kiến tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi hoạt động thương mại tiếp tục duy trì tích cực trong quý III. Standard Chartered ước tính xuất khẩu trong quý III/2026 tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu dự kiến tăng 40,0% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát tháng 9 được dự báo ở mức 4,5% so với cùng kỳ năm trước, duy trì quanh ngưỡng mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ.

Ông Tim Leelahaphan - chuyên gia Kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered cho biết: “Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu vững vàng, được củng cố bởi nhu cầu nội địa vững chắc, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại duy trì tích cực. Chúng tôi kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong những tháng còn lại của năm. Mặc dù các bất định từ bên ngoài vẫn hiện hữu, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng cùng hoạt động kinh tế duy trì tích cực được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố triển vọng tăng trưởng của Việt Nam đến cuối năm"./.