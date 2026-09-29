FIFA chuẩn bị chia khoản tiền khổng lồ

FIFA có thể giải ngân 2,1 tỷ USD cho các thành viên.

Trong lá thư gửi tới lãnh đạo 6 liên đoàn châu lục và Hội đồng FIFA hôm 28/9, Infantino cho biết ông ủng hộ nguyên tắc tăng nguồn tài chính dành cho các thành viên. Tuy nhiên, người đứng đầu FIFA chưa cam kết con số cụ thể, đồng thời yêu cầu Tổng thư ký Mattias Grafstrom tổng hợp toàn bộ đề xuất để trình Hội đồng FIFA xem xét tại cuộc họp ngày 15/10.

Động thái diễn ra trong bối cảnh nhiều lãnh đạo liên đoàn khu vực gây sức ép, cho rằng FIFA đang nắm giữ lượng tiền mặt quá lớn so với nhu cầu duy trì hoạt động. UEFA và CONCACAF được cho là thúc đẩy kế hoạch đề nghị FIFA giải ngân khoảng 2,1 tỷ USD, nhằm hỗ trợ các Liên đoàn thành viên trong chu kỳ 2027-2030.

Theo đề xuất, mỗi liên đoàn có thể được nhận ít nhất 10 triệu USD trong giai đoạn này. Nguồn tiền được kỳ vọng phục vụ phát triển cơ sở vật chất, bóng đá trẻ và các chương trình bóng đá cộng đồng tại nhiều quốc gia.

UEFA, Concacaf và AFC nằm trong nhóm những tổ chức thúc đẩy mạnh mẽ việc tăng khoản phân bổ. Lập luận được đưa ra là nguồn dự trữ hiện tại của FIFA vượt đáng kể mức cần thiết để đảm bảo sự ổn định tài chính của tổ chức. Infantino không bác bỏ yêu cầu này. Ông cho biết sẽ ủng hộ "mức tài trợ bổ sung cao nhất có thể được thực hiện một cách có trách nhiệm" thông qua quy trình quản trị của FIFA, với điều kiện việc phân bổ phải công bằng, minh bạch và có thể kiểm toán.

Tuy nhiên, chủ tịch FIFA cũng yêu cầu các đề xuất phải đi kèm mô hình tài chính và những giả định cụ thể để đánh giá tính khả thi. Theo ông, một con số ban đầu chỉ có thể mở ra cuộc thảo luận, chứ chưa đủ để hình thành một chính sách tài chính áp dụng trên phạm vi toàn cầu.

Kế hoạch phân phối tiền được đưa ra trong thời điểm Infantino chịu sức ép sau khi dự án FIFA Forward Enterprise (FFE) gây tranh cãi rồi bị rút lại. Nếu kế hoạch được thông qua, FIFA có thể bước vào một giai đoạn phân bổ nguồn tiền quy mô lớn chưa từng có cho các liên đoàn thành viên.