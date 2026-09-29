MB lập cột mốc mới: Ngân hàng đầu tiên vượt 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ

Cột mốc 100.687 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) vừa hoàn thành thêm một bước quan trọng trong kế hoạch củng cố năng lực tài chính khi nâng vốn điều lệ lên hơn 100.687 tỷ đồng, qua đó trở thành ngân hàng nội địa đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng.

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Theo công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, MB đã phân phối toàn bộ gần 805,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% lượng cổ phiếu chào bán. Trong đó, cổ đông hiện hữu mua hơn 793,26 triệu cổ phiếu, tương đương 98,48%; hơn 12,24 triệu cổ phiếu còn lại được phân phối cho cán bộ, nhân viên MB và các công ty thành viên.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, MB thu về gần 8.055 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, số tiền thu ròng đạt khoảng 8.054,4 tỷ đồng. Kết quả này đưa vốn điều lệ ngân hàng từ 92.632,5 tỷ đồng lên 100.687,5 tỷ đồng.

Đây là bước tăng vốn lớn thứ hai MB thực hiện trong năm 2026. Trước đó, ngân hàng đã phát hành gần 1,21 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, sử dụng nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối. Chỉ sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ của MB đã đi từ hơn 80.550 tỷ đồng lên hơn 100.687 tỷ đồng, tức tăng thêm hơn 20.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hành trình tăng vốn của MB vẫn chưa kết thúc. Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua, ngân hàng còn kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu. Nếu hoàn tất toàn bộ lộ trình, vốn điều lệ của MB có thể đạt tối đa khoảng 102.687 tỷ đồng.

Việc liên tục củng cố bộ đệm vốn không chỉ giúp MB mở rộng quy mô tài chính mà còn tạo thêm nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, đầu tư hạ tầng, công nghệ và những mô hình tăng trưởng mới.

Tăng vốn đi cùng tăng trưởng lợi nhuận

Cột mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng càng đáng chú ý khi diễn ra trong giai đoạn quy mô hoạt động của MB tiếp tục được mở rộng.

Kết thúc năm 2025, tổng tài sản MB đạt hơn 1,615 triệu tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước. Dư nợ tín dụng đạt gần 1,11 triệu tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 34.268 tỷ đồng, tăng 19%.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong nửa đầu năm 2026.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt hơn 1,733 triệu tỷ đồng, tăng 7,3% so với cuối năm trước. Dư nợ tín dụng đạt hơn 1,256 triệu tỷ đồng, tăng 13,2%; riêng cho vay khách hàng đạt khoảng 1,228 triệu tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt gần 1,15 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi khách hàng đạt hơn 963.800 tỷ đồng.

Không chỉ mở rộng về quy mô, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của MB trong nửa đầu năm cũng ở mức hai chữ số.

Tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đầu năm đạt 37.865 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 31.807 tỷ đồng, tăng 32,2%, còn thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 3.514 tỷ đồng, tăng 11,5%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20.188 tỷ đồng, tăng 27,1% và hoàn thành hơn một nửa kế hoạch cả năm chỉ sau 6 tháng. Riêng quý II, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 10.560 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ.

Những con số này cho thấy việc tăng vốn của MB đang diễn ra song song với quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh, thay vì đơn thuần làm gia tăng quy mô vốn trên bảng cân đối kế toán.

Nguồn vốn bổ sung vì vậy có thể tạo thêm dư địa để ngân hàng tiếp tục mở rộng tín dụng, đầu tư công nghệ, phát triển hệ sinh thái dịch vụ và đồng thời củng cố các chỉ tiêu an toàn vốn khi quy mô tài sản ngày càng lớn.

Từ ngân hàng 100.000 tỷ đồng vốn đến mục tiêu 40 triệu khách hàng

Một điểm đáng chú ý khác trong quá trình mở rộng của MB là tốc độ gia tăng tập khách hàng và khả năng khai thác nền tảng số.

Nếu như cuối năm 2025 MB có khoảng 35,09 triệu khách hàng thì đến giữa năm 2026, con số này đã lên khoảng 38 triệu khách hàng, tăng thêm khoảng 2,8 triệu chỉ trong nửa năm. Ngân hàng đang hướng tới mục tiêu phục vụ 40 triệu khách hàng.

Nền tảng số cũng ngày càng đóng vai trò lớn trong mô hình kinh doanh của MB. Năm 2025, doanh thu trên kênh số chiếm 50,3% tổng doanh thu, tăng mạnh so với mức 35,6% của năm 2024. Hệ sinh thái BaaS của ngân hàng phục vụ gần 1.500 đối tác và ghi nhận khoảng 1,1 tỷ giao dịch.

Quá trình số hóa đồng thời hỗ trợ MB cải thiện hiệu quả vận hành. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hợp nhất được kiểm soát ở mức 26,24%; riêng ngân hàng mẹ chỉ còn 24,17%. Biên lãi ròng (NIM) trong quý II đạt 4,16%, cải thiện khoảng 0,35 điểm phần trăm so với quý I.

Theo định hướng được công bố tại Đại hội đồng cổ đông, công nghệ và trí tuệ nhân tạo tiếp tục là một trong những trụ cột của MB. Ngân hàng đặt mục tiêu ứng dụng AI nhằm nâng năng suất lao động tối thiểu 10% mỗi năm.

Nhìn rộng hơn, mốc vốn điều lệ 100.687 tỷ đồng vì thế không chỉ mang ý nghĩa về thứ hạng.

Từ mức vốn điều lệ hơn 80.550 tỷ đồng trước các đợt tăng vốn năm nay, MB đã bước sang một quy mô mới với hơn 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ, tổng tài sản hơn 1,7 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng trên 1,25 triệu tỷ đồng và tập khách hàng khoảng 38 triệu người.

Trong khi nhiều ngân hàng đang bước vào cuộc đua củng cố vốn để chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới, việc MB trở thành ngân hàng đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng cho thấy nhà băng này đã chủ động gia tăng “bộ đệm” tài chính từ sớm.

Và với kế hoạch tiếp tục đưa vốn điều lệ lên tối đa khoảng 102.687 tỷ đồng, cột mốc vừa thiết lập có thể mới chỉ là bước khởi đầu cho một giai đoạn mở rộng quy mô tiếp theo của MB.