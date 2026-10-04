Tối nay ASIAD 20 sẽ bế mạc

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia diễu hành tại lễ bế mạc

Theo thông tin từ Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á Aichi–Nagoya 2026 (AINAGOC), lễ bế mạc ASIAD 20 sẽ bắt đầu lúc 18h00 ngày 4.10 (giờ địa phương) và dự kiến kết thúc vào khoảng 19h30. Nagoya City Mizuho Park cũng chính là sân vận động đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội vào ngày 19.9 và các nội dung thi đấu của môn điền kinh.

Trước khi lễ bế mạc chính thức diễn ra, Ban tổ chức sẽ tổ chức chương trình Warm-up Stage từ 16h00 nhằm khuấy động bầu không khí trên các khán đài.

Chương trình có sự tham gia của nhóm nhạc nữ MYERA - đại sứ cổ động chính thức của ASIAD 20; Masaya Kimura, thành viên nhóm INI, ca sĩ, vũ công và diễn viên sinh ra tại Nagoya; nghệ sĩ Kayoko Okubo; các thành viên đến từ Đại học Khoa học Thể thao Nippon cùng nhiều nghệ sĩ biểu diễn khác.

Theo kế hoạch, sân vận động bắt đầu mở cửa từ 13h30. Ban tổ chức khuyến cáo khán giả đến sớm do phải thực hiện các thủ tục kiểm tra an ninh, xác minh danh tính và kiểm tra hành lý trước khi vào sân.

Khởi tranh từ ngày 19.9, ASIAD 20 quy tụ hơn 11.000 vận động viên cùng khoảng 6.000 quan chức, cán bộ đoàn đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, Đoàn thể thao người tị nạn của Hội đồng Olympic châu Á (OCA) cũng tham dự Đại hội.

Theo OCA, ASIAD 20 có 43 môn với 71 phân môn, tổ chức 469 nội dung tranh tài, tương đương 469 bộ huy chương được trao. Đây cũng là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai Đại hội thể thao châu Á, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994.

Với khẩu hiệu “Imagine One Asia”, ASIAD 20 không chỉ là sân chơi thể thao lớn nhất châu lục mà còn hướng tới tinh thần đoàn kết, kết nối các quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua thể thao.

Hơn 10.000 tình nguyện viên đã tham gia phục vụ Đại hội, trong khi hàng nghìn phóng viên, kỹ thuật viên truyền thông quốc tế có mặt tại Aichi và Nagoya để đưa tin về sự kiện.

Sức hút của kỳ Đại hội cũng được thể hiện qua lượng khán giả đến các địa điểm thi đấu. Ban tổ chức cho biết tính đến ngày 28.9, số vé được bán đã vượt mốc 1 triệu vé.

Riêng lễ bế mạc, Ban tổ chức tiếp tục bố trí thêm chỗ ngồi và mời 4.000 tình nguyện viên đã góp sức cho ASIAD 20 tới dự, như một lời cảm ơn dành cho lực lượng tham gia vận hành Đại hội.

Trong ngày thi đấu cuối cùng 4.10, một số nội dung còn lại của ASIAD 20 tiếp tục diễn ra trước khi toàn bộ sự chú ý hướng về sân Nagoya City Mizuho Park.

Cũng trong ngày bế mạc, OCA sẽ công bố hai danh hiệu Vận động viên xuất sắc nhất ASIAD 20 dành cho một vận động viên nam và một vận động viên nữ, dựa trên những thành tích nổi bật tại Đại hội.

Khi lễ bế mạc diễn ra vào tối nay, ASIAD 20 sẽ chính thức hoàn thành hành trình kéo dài hơn hai tuần tại Aichi–Nagoya, khép lại những ngày tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục và để lại những dấu ấn về thể thao, văn hóa cũng như tinh thần đoàn kết của châu Á.