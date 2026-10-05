Nỗi lo của Alex Ferguson

Ở tuổi 84, huyền thoại MU cho biết những trải nghiệm trong sự nghiệp khiến ông không tránh khỏi suy nghĩ về nguy cơ mất trí nhớ. Ferguson đặc biệt quan tâm đến căn bệnh sau khi chứng kiến người anh Martin chiến đấu với chứng mất trí nhớ. Để ở gần anh trai, Ferguson từng mua một căn nhà tại Glasgow.

Chia sẻ với The Observer, Ferguson nói: "Tôi lo về điều đó vì thực hiện các pha đánh đầu rất nhiều. Tất cả cầu thủ đều như vậy. Mất trí nhớ là một thách thức đối với bất kỳ ai khi về già. Bạn lo lắng về nó rất nhiều". Cựu HLV MU còn hài hước trấn an bản thân: "Tôi luôn tự nhủ: 'Mình 84 tuổi rồi. Nếu sống đến 85, mình sẽ ổn'".

Trong hành trình đồng hành cùng anh trai, Ferguson đặc biệt đánh giá cao chương trình Playlist for Life. Tổ chức này sử dụng âm nhạc quen thuộc để giúp người mắc chứng mất trí nhớ khơi lại ký ức.

"Anh ấy vẫn nhận ra tôi, điều đó thật tuyệt. Ở Glasgow, họ bắt đầu một chương trình âm nhạc. Bạn đưa cho họ một chiếc hộp chứa những bài hát yêu thích, họ chỉ cần bấm nút và âm nhạc sẽ vang lên, những ký ức cũng trở lại", Ferguson chia sẻ.

Sau đó, huyền thoại người Scotland quyên góp 100.000 bảng cho tổ chức, đồng thời gửi danh sách gồm các ca khúc của Frank Sinatra, The Beatles và Elvis Presley.

Sau khi rời ghế HLV MU năm 2013, Ferguson thường xuyên đến Old Trafford cổ vũ đội bóng. Ông từng trải qua nhiều vấn đề sức khỏe, đáng chú ý là ca xuất huyết não năm 2018 khiến bác sĩ đánh giá cơ hội sống sót chỉ khoảng 20%. Dù tiếp tục đối mặt với những vấn đề tuổi tác, Ferguson vẫn giữ tinh thần lạc quan và duy trì sự gắn bó đặc biệt cùng MU.