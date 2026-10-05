Malaysia 12 trận liền không thắng Việt Nam

Malaysia chưa thắng Việt Nam trong 12 lần đối đầu kể từ chiến thắng 4-2 tại Mỹ Đình hồi tháng 12/2014.

Ngày 11/12/2014 là lần gần nhất Malaysia đánh bại Việt Nam. Tại Mỹ Đình, đội bóng khi ấy do HLV Dollah Salleh dẫn dắt thắng 4-2 ở bán kết lượt về AFF Cup, qua đó lật ngược thất bại 1-2 trên sân nhà và giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 5-4.

Gần 12 năm sau, Malaysia vẫn chưa có thêm chiến thắng nào trước Việt Nam. Hai đội gặp nhau 12 lần kể từ đó, Malaysia hòa một và thua 11. Trước cuộc tái đấu ngày 5/10 tại Gelora Bung Karno, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận ông muốn chấm dứt chuỗi kết quả kéo dài hơn một thập kỷ.

“Tôi rất muốn thắng Việt Nam bởi trong hơn 10 năm qua, chúng tôi chưa thể đánh bại họ”, nhà cầm quân Malaysia chia sẻ. Với Harimau Malaya, Việt Nam đã trở thành một trong những đối thủ khó chịu nhất khu vực trong nhiều năm qua.

Chuỗi ám ảnh kéo dài hơn một thập kỷ

Sau chiến thắng 4-2 năm 2014, Malaysia liên tục gặp khó trước Việt Nam ở các giải đấu lớn.

Tại AFF Cup 2016, Việt Nam thắng 1-0. Hai năm sau, hai đội gặp nhau ba lần trong cùng một giải đấu. Malaysia thua 0-2 ở vòng bảng, hòa 2-2 tại Bukit Jalil ở chung kết lượt đi rồi tiếp tục thua 0-1 tại Mỹ Đình. Bàn thắng của Nguyễn Anh Đức giúp Việt Nam đăng quang với tổng tỷ số 3-2.

HLV Tan Cheng Hoe hiểu rõ cảm giác ấy. Malaysia của ông chơi không tệ ở chung kết năm 2018, thậm chí gỡ hòa 2-2 sau khi bị dẫn hai bàn ở lượt đi. Nhưng khi đến Mỹ Đình, họ vẫn không tìm được cách ghi bàn.

Sự xuất hiện của Bergson da Silva cũng giúp hàng công Malaysia có thêm một điểm tựa.

Những lần đối đầu sau đó tiếp tục nghiêng về Việt Nam. Malaysia thua 0-1 ở vòng loại World Cup năm 2019, thua 1-2 trên sân nhà năm 2021, rồi nhận các thất bại 0-3 tại AFF Cup 2021 và 2022.

Ngay cả khi lực lượng Malaysia thay đổi, kết quả vẫn chưa khác đi. Việt Nam tiếp tục thắng ở vòng loại Asian Cup, trước khi đánh bại Malaysia 2-0 ở cả hai lượt bán kết ASEAN Hyundai Cup hồi tháng 8, khép lại cặp đấu với tổng tỷ số 4-0.

Trong 12 lần gặp nhau kể từ cuối năm 2014, trận hòa 2-2 tại Bukit Jalil năm 2018 là lần duy nhất Malaysia tránh được thất bại.

Malaysia có cơ sở để tin vào lần này

Cuộc tái đấu ngày 5/10 diễn ra trong bối cảnh khác đáng kể so với hồi tháng 8.

Malaysia bất bại ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup với hai chiến thắng và một trận hòa, ghi 9 bàn mà không thủng lưới. Họ có cùng 7 điểm và cùng hiệu số với Indonesia, chỉ mất vé chung kết vì ghi ít bàn hơn.

Sự xuất hiện của Bergson da Silva cũng giúp hàng công Malaysia có thêm một điểm tựa. Tiền đạo nhập tịch ghi 4 bàn sau ba trận, trong đó có hat-trick trước Singapore. So với hai trận bán kết hồi tháng 8, Malaysia hiện có một trung phong rõ vai trò hơn ở khu vực cấm địa.

Dù vậy, Tan Cheng Hoe cũng mất hai nhân tố quan trọng. Đội trưởng Dion Cools rời đội vì việc gia đình, trong khi Faisal Halim trở về Malaysia điều trị chấn thương bắp chân và gân.

Việt Nam cũng không còn lực lượng từng thắng Malaysia 4-0. Xuân Son, người ghi 3 trong 4 bàn ở hai lượt bán kết, đã rời giải vì chấn thương. Điều đó khiến kết quả hồi tháng 8 không còn là thước đo tuyệt đối cho lần gặp lại này.

Malaysia có lý do để tin rằng đây là cơ hội tốt để chấm dứt chuỗi 12 trận. Họ phòng ngự chắc hơn, có Bergson trên hàng công và vừa trải qua vòng bảng bất bại. Nhưng lịch sử đối đầu cho thấy khoảng cách giữa việc “có cơ hội” và thực sự đánh bại Việt Nam đã kéo dài suốt hơn một thập kỷ.

Nếu thắng ngày 5/10, Malaysia không chỉ giành hạng ba. Họ còn khép lại chuỗi 12 trận không thể vượt qua đối thủ đã trở thành cái dớp lớn nhất của mình trong khu vực.