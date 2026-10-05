Supachai tuyên bố tuyển Thái Lan sẽ vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Tuyển Thái Lan đang bước vào những ngày cuối cùng của hành trình FIFA ASEAN Cup 2026 với sự tự tin cao. Chiều 4/10, thầy trò HLV Anthony Hudson có buổi tập tại sân vận động Madya ở Jakarta, chuẩn bị cho trận chung kết gặp chủ nhà Indonesia.

Buổi tập kéo dài khoảng một giờ, tập trung vào các phương án chiến thuật và những chi tiết quan trọng trước trận đấu quyết định. Đại sứ Thái Lan tại Jakarta Pranprapant Ditsayathat cũng có mặt để động viên đội tuyển trước khi bước vào trận tranh chức vô địch.

Sau buổi tập, tiền đạo Supachai Jaided nhấn mạnh khát vọng của toàn đội. Chân sút thuộc biên chế Buriram United khẳng định chức vô địch là mục tiêu duy nhất mà tuyển Thái Lan hướng đến.

Tiền đạo Supachai Jaided khẳng định tuyển Thái Lan chỉ có một mục tiêu duy nhất trước Indonesia là giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAT

“Tất nhiên, tôi muốn trở thành nhà vô địch và tất cả mọi người trong đội đều muốn điều đó. Tuyển Thái Lan sẽ thi đấu để trở thành nhà vô địch”, Supachai tuyên bố.

Tiền đạo Thái Lan cho rằng đội bóng của anh đã tiến rất gần mục tiêu, nhưng chặng đường cuối cùng mới là thử thách quan trọng nhất. Toàn đội phải tiếp tục duy trì sự tập trung và nỗ lực tối đa nếu muốn nâng cao chức vô địch.

“Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu để trở thành đội bóng tốt nhất giải. Điều quan trọng là phải biết làm thế nào để đạt được mục tiêu. Chúng tôi đang rất gần đích, nhưng tất cả vẫn phải làm việc chăm chỉ trước khi ngày đó đến”, Supachai nói.

Điểm tựa lớn nhất của tuyển Thái Lan, theo Supachai, chính là tinh thần đoàn kết. Trong hành trình tiến vào chung kết, đội bóng xứ Chùa vàng đã cho thấy khả năng duy trì sự gắn kết ngay cả khi HLV Anthony Hudson liên tục xoay tua đội hình.

“Điểm mạnh của chúng tôi là tập thể. Tất cả vẫn là một khối, bất kể chuyện gì xảy ra trên sân. Mọi người đều thi đấu vì đội bóng và chúng tôi đã thể hiện điều đó ở những trận đấu vừa qua”, Supachai chia sẻ.

Chân sút này đặc biệt nhấn mạnh sự ủng hộ giữa các thành viên tuyển Thái Lan. Những cầu thủ đá chính, dự bị hay không được sử dụng đều giữ vai trò trong hành trình của đội.

“Ai được thi đấu cũng nhận được sự ủng hộ từ những người còn lại. Những người trên sân và ngoài sân đều luôn ở trong trận đấu. Chúng tôi cùng nhau chiến đấu”, Supachai khẳng định.

Đối thủ của Thái Lan trong trận chung kết là Indonesia, đội vừa tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục để giành quyền vào chung kết. Supachai đánh giá cao chất lượng của đội chủ nhà nhưng tin rằng Thái Lan cũng sở hữu đủ sức mạnh để tạo ra khác biệt.

“Indonesia có những cầu thủ mạnh và chất lượng, đội của chúng tôi cũng vậy. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Chúng tôi biết phải đối phó với các cầu thủ Indonesia như thế nào. Nếu họ chủ quan, Thái Lan có thể trừng phạt họ”, Supachai tuyên bố.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày hôm nay tại sân Gelora Bung Karno. Đây là trận đấu mà Supachai cùng các đồng đội muốn khép lại hành trình bằng danh hiệu cao nhất.