Nhận định trận đấu Italy vs Thổ Nhĩ Kỳ, 1h45 ngày 6.10: Nhiệm vụ phải thắng

Phong độ Italy vs Thổ Nhĩ Kỳ

Italy khởi đầu hành trình tái thiết dưới triều đại Roberto Mancini bằng thất bại 0-2 ngay tại Olimpico trước Bỉ. Tuy nhiên, bước khởi đầu thất vọng nhanh chóng được xóa nhòa bởi 2 màn trình diễn mang đậm sắc màu tích cực.

Sau chiến thắng hoành tráng 4-1 ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, Sandro Tonali cùng các đồng đội tiếp tục có chuyến hành quân khó khăn đến Stade de France, nơi chủ nhà Pháp đang hừng hực khí thế với chuỗi 2 trận toàn thắng.

Nhưng thay vì sợ hãi, Italy đã thi đấu rất kiên cường. Lối chơi biết mình biết người và phong độ xuất sắc trong khung gỗ của Gianluigi Donnarumma đủ giúp đoàn quân Thiên thanh ra về cùng kết quả hòa 1-1.

Đáng chú ý, Italy không chỉ phòng ngự thụ động tại Paris. Nhiều thời điểm, "Squadra Azzurra" sẵn sàng đẩy cao đội hình, tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Nếu chỉ chăm chăm phòng ngự, Italy không thể tung ra tới 14 cú dứt điểm về phía cầu môn đối diện, chỉ kém Pháp 4 lần.

Thậm chí xét trên phương diện thông số bàn thắng kỳ vọng, các học trò của Mancini còn làm tốt hơn, với 1,45 (so với 1,22). Song nhìn chung, rời đất nước hình lục lăng cùng 1 điểm đã là thành công vượt mong đợi và kết quả tích cực ấy chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin cho những chiến binh xứ mì ống.

Ở lượt trận đầu tiên của giai đoạn lượt về, Italy sẽ trở về sân nhà đón tiếp Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được xem như cơ hội tốt để thầy trò HLV Mancini giành thêm 3 điểm, qua đó nuôi hy vọng chiếm vị trí thứ 2 của Bỉ, đội tuyển rất dễ trắng tay trong chuyến làm khách trước Pháp.

Thổ Nhĩ Kỳ chính xác là "kho điểm" ở lượt đi. 3 trận đã đấu, đội tuyển hiện đứng hạng 27 thế giới đều thúc thủ, chỉ ghi vỏn vẹn 1 và thủng lưới tới 8 bàn. Sau bộ mặt thất vọng, bị loại sớm từ vòng bảng World Cup 2026, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang loay hoay trong năm thứ 3 dưới triều đại HLV Vincenzo Montella.

"Tiểu phi cơ" thuở nào chưa thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ cất cánh như kỳ vọng. Nếu tiếp tục trắng tay ở chuyến hành quân trở về quê nhà, chiến lược gia người Ý sẽ phải đối diện sức ép khủng khiếp đến từ người hâm mộ, vốn đang gào thét đòi LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra quyết định mạnh tay.

Montella đang thực sự bị đẩy vào thế khó. Ngoài phong độ kém cỏi hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ vốn không phải đối thủ xứng tầm với Italy. Trong 4 lần đối đầu gần nhất, đội khách đã thua tới 3 và chỉ hòa 1.

Thông tin lực lượng Italy vs Thổ Nhĩ Kỳ

Italy: Federico Dimarco, Bryan Cristante, Giacomo Raspadori và Nicolo Zaniolo trở về CLB do chấn thương.

Thổ Nhĩ Kỳ: Calhanoglu trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương cùng Kokcu, Muldur, Uzun, Yildiz.`

Đội hình dự kiến Italy vs Thổ Nhĩ Kỳ

Italy: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Vergara, P. Esposito, Kean

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Kabak, Demiral, Celik; Kadioglu, Ozcan, Yuksek, Elmali; Akgun, Akturkoglu; Gul

Dự đoán: 1-0