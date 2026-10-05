Nhận định trận đấu Việt Nam vs Malaysia, 16h00 ngày 5.10: Trận chiến cuối cùng

Phong độ Việt Nam vs Malaysia

Hành trình của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 trải qua không ít chông gai. Từ trước giờ bóng lăn, đoàn quân dưới trướng HLV Kim Sang-sik liên tiếp đón những tin không vui về lực lượng, với nhiều trụ cột vắng mặt.

Thực tế trên sân, các "Chiến binh Sao vàng" cũng không còn trình diễn bộ mặt ấn tượng như khi bước lên ngai vàng Đông Nam Á cách đó 1 tháng. Chúng ta chật vật vượt qua Philippines ở ngày ra quân, thua khó bào chữa 0-2 trong trận quyết đấu với Thái Lan, khiến hy vọng giành vé vào chung kết tan biến.

Lượt cuối bảng B, tuyển Việt Nam thậm chí trải qua 45 phút đầu khá thảm họa trước Pakistan, đối thủ thua kém tới cả 100 bậc trên BXH FIFA. Phải nhờ đến thời điểm Đình Bắc, Thành Long được tung vào sân ở hiệp 2, thầy trò HLV Kim Sang-sik mới ngược dòng thắng 4-2, qua đó cán đích vị trí thứ 2 và giành vé dự trận tranh hạng 3.

Bước vào trận đấu cuối, tuyển Việt Nam rõ ràng gặp không ít bất lợi về nhân sự. Trung vệ Việt Anh, Xuân Son, Hoàng Hên lần lượt gặp những chấn thương khác nhau và nhiều khả năng không thể ra sân.

Tần suất thi đấu dày đặc trong khoảng hơn 1 tháng qua, ở cả cấp ĐTQG lẫn CLB, cũng mang đến bài toán nan giải về mặt thể lực, trở thành mầm mống của một số ca chấn thương. Bản thân tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức kịp trở lại nhưng cũng chưa hoàn toàn đạt thể trạng tốt nhất.

Đối diện nhiều thách thức, sẽ thật khó kỳ vọng tuyển Việt Nam tiếp tục tạo ra thế trận áp đảo Malaysia như từng giành chiến thắng đậm 4-0 sau hai lượt bán kết ASEAN Cup cách đây 1 tháng. Trong khi chúng ta sa sút cả về lực lượng lẫn thể lực, đối thủ lại mạnh lên đáng kể.

Malaysia lẽ ra xứng đáng hơn với tấm vé vào chung kết cùng Thái Lan. Đoàn quân dưới trướng HLV Tan Cheng Hoe thi đấu rất ấn tượng ở vòng bảng, chỉ chịu xếp sau chủ nhà Indonesia bởi ghi ít bàn thắng hơn.

Trong cả 3 trận tại bảng A, Malaysia đều chơi lấn lướt nhờ được tăng cường những gương mặt chất lượng như cặp tiền đạo Bergson, Arif Aiman, trung vệ Brad Tapp, Daniel Cools, Manuel Hidalgo... Phong cách tự tin, tốc độ giúp "Harimau Malaya" liên tiếp dồn ép các đối thủ, dù có là ứng viên vô địch Indonesia với đội hình đắt giá.

Sức mạnh tấn công của Malaysia thực sự không thể xem thường. Chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt cuối vòng bảng là minh chứng. Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe có lẽ sẽ quyết liệt giành quyền kiểm soát bóng và chủ động tấn công.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, phòng ngự phản công lại là cách chơi phù hợp hơn dành cho tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ tập trung xây chắc hệ thống phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công khi sở hữu những nhân tố tốc độ, có khả năng độc lập tác chiến như Đình Bắc, Hai Long hay Minh Hoàng trên tuyến đầu.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Xuân Son, Hoàng Hên vắng mặt. Khả năng ra sân của trung vệ Việt Anh còn bỏ ngỏ.

Malaysia: Faisal Halim dính chấn thương không thể góp mặt. Trung vệ đội trưởng Daniel Cools cũng rời đội vì lý do cá nhân.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Lê Giang, Adou Minh, Xuân Mạnh, Ngọc Bảo, Tuấn Tài, Thành Long, Hoàng Đức, Tiến Anh, Đình Bắc, Minh Hoàng, Tài Lộc

Malaysia: Syihan Hazmi, Quentin Cheng, Daniel Ting,Harith Haiqal, Brad Tapp, Nooa Laine, Manuel Hidalgo, Fergus Tierney, Stuart Wilkin, Arif Aiman, Bergson

Dự đoán: 1-1 (Việt Nam thắng luân lưu)