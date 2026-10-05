Đà Nẵng dự Giải bi sắt vô địch bãi biển quốc gia

Giải do Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm tạo sân chơi cho vận động viên thi đấu cọ xát; góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 150 vận động viên đến từ 11 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước gồm: Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội và Đà Nẵng. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung dành cho nam và nữ. Đặc biệt, việc thi đấu trên địa hình cát biển đòi hỏi kỹ thuật và thể lực cao, tạo nên thách thức cũng như sức hút riêng cho giải năm nay.

Đội tuyển bi sắt Đà Nẵng dự giải với hơn 10 thành viên, hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương. Bi sắt hiện là một trong 34 môn thể thao thành tích cao được Đà Nẵng đầu tư phát triển và tạo điều kiện tranh tài ở sân chơi cấp quốc gia thường xuyên.