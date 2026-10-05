Bế mạc ASIAD 2026: Thái Lan dẫn đầu Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 5

Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế số một tại đấu trường thể thao lớn nhất châu Á khi kết thúc ASIAD Aichi-Nagoya 2026 với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ. Đây là lần thứ 12 liên tiếp Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương, đồng thời thiết lập kỷ lục mới về số HCV của nước này tại một kỳ ASIAD tổ chức bên ngoài lãnh thổ.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là đoàn có thành tích tốt nhất, trong khi Việt Nam đứng thứ 5 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ.

Đoàn thể thao Việt Nam trong lễ bế mạc ASIAD 2026. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('263bda65cacb17908416e6363d11b34e')

Thái Lan giành 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ, đứng thứ 7 toàn đoàn. Đây là thành tích đặc biệt ấn tượng khi Thái Lan thiết lập kỷ lục về số HCV giành được tại một kỳ ASIAD trên sân khách. Kỷ lục trước đó của họ là 14 HCV tại Busan 2002.

Malaysia đứng thứ hai Đông Nam Á với 9 HCV và xếp hạng 11 toàn đoàn. Squash đóng góp đáng kể cho thành tích của Malaysia khi họ giành các HCV quan trọng ở nội dung đơn nam, đơn nữ và tiếp tục khẳng định vị thế mạnh của quốc gia này ở môn thể thao trên.

Tiếp theo là Indonesia và Philippines, lần lượt đứng trong nhóm 20 đoàn dẫn đầu. Indonesia giành 5 HCV, còn Philippines có 4 HCV theo bảng tổng sắp chính thức cập nhật ngày 3/10.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, trong đó, có 348 vận động viên, tranh tài ở 33 môn và phân môn. Chung cuộc, các vận động viên Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương.

Nhìn tổng thể, khoảng cách giữa Việt Nam và nhóm dẫn đầu Đông Nam Á vẫn đáng chú ý. Thái Lan với 18 HCV có số HCV gấp 6 lần Việt Nam, trong khi Malaysia cũng sở hữu số HCV gấp ba lần. ASIAD 20 vì thế không chỉ mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn đặt ra bài toán về chiến lược đầu tư, đào tạo và lựa chọn các môn trọng điểm cho thể thao Việt Nam trong chu kỳ hướng tới ASIAD tiếp theo.

ASIAD 20 khép lại, Quatar đăng cai ASIAD 21 năm 2030.