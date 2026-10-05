Nhận định trận đấu Pháp vs Bỉ, 1h45 ngày 6.10: Quyết thắng giữ ngôi đầu

Phong độ Pháp vs Bỉ

Sau giai đoạn lượt đi, Pháp là đội tuyển duy nhất bất bại tại bảng A1. Tuy nhiên, khó có thể nói màn trình diễn của "Les Bleus" đủ sức thuyết phục người hâm mộ khó tính. Ở lần ra sân gần nhất, dù sở hữu lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Zinedine Zidane bất ngờ chỉ kiếm được 1 điểm từ trận hòa 1-1 trước Italy.

Cũng như 2 chiến thắng trên sân Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp tạo ra thế trận áp đảo. Tuy nhiên, việc không tận dụng tốt cơ hội và phần nào bất lực trước phong độ xuất sắc trong khung gỗ của thủ thành Gianluigi Donnarumma khiến "Gà trống Gauloise" không thể tiếp tục cất cao tiếng gáy.

Với 7 điểm sau 3 trận, Pháp đang độc chiếm ngôi đầu bảng, tạo ra cách biệt 1 và 3 điểm so với Bỉ và Italy. Chỉ cần không mắc quá nhiều sai lầm, kịch bản tiến bước vào tứ kết hoàn toàn nằm trong tầm tay Zidane cùng các học trò.

Tất nhiên, sẽ còn một vài vấn đề Pháp cần khắc phục để mang đến bộ mặt thuyết phục hơn. Nổi cộm nhất chắc chắn phải kể tới khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Thiếu vắng đội trưởng Kylian Mbappe vì chấn thương, "Les Bleus" vẫn thừa phương án tiếp cận vùng cấm đối diện nhờ còn đó dàn sao có khả năng tạo đột biến cao như Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Cherki.

Song ghi trung bình 1 bàn thắng mỗi trận thực sự là con số quá khiêm tốn so với tiềm năng tấn công của tuyển Pháp. Vấn đề này có lẽ không chỉ cần tân HLV Zidane tìm phương hướng giải quyết, mà còn từ chính nỗ lực "chỉnh thước ngắm" của các chân sút.

Mọi kế hoạch chưa đi chệch hướng nên tuyển Pháp vẫn bước vào cuộc đón tiếp Bỉ cùng sự tự tin cao độ. Nên nhớ, cả 6 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, chiến thắng đều nghiêng về phía đội chủ nhà.

Về phần mình, Bỉ có lẽ cũng đã rút ra cho mình bài học sau thất bại 0-1 ở lượt đi. Tân HLV Mark van Bommel đang dần chiếm được niềm tin nơi người hâm mộ sau những chiến thắng 2-0 trên sân Italy và 3-0 ở cuộc đón tiếp Thổ Nhĩ Kỳ cách đây ít ngày.

Để đối chọi lại hàng công rất mạnh bên kia chiến tuyến, Bỉ hứa hẹn trung thành lối chơi phòng ngự chặt chẽ giống lượt đi. Đó là trận đấu đội khách suýt chút nữa đã hoàn thành nhiệm vụ nếu không bị Olise chọc thủng lưới phút 88.

Nhưng mới để thua vỏn vẹn 1 bàn sau 3 trận vẫn được xem như thành tích rất khả quan, cho thấy sự hiệu quả của hệ thống phòng ngự được tân HLV người Hà Lan xây dựng. Dẫu vậy, "bức tường thép" trước cầu môn do Senne Lammens trấn giữ có thể phải trải qua buổi tối nhọc nhằn khi đối diện quyết tâm chứng tỏ bản thân của hàng công đội chủ nhà.

Thông tin lực lượng Pháp vs Bỉ

Pháp: Dayot Upamecano bị treo giò. Kylian Mbappe tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương.

Bỉ: Youri Tielemans và Jeremy Doku không thể ra sân vì án treo giò và chấn thương.

Đội hình dự kiến Pháp vs Bỉ

Pháp: Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Truffert; Cherki, Da Cunha, Camavinga; Olise, Dembele, Doue

Bỉ: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Lavia, Raskin; Lukebakio, Vanaken, Godts; De Ketelaere

Dự đoán: 2-1